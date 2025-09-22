Le tournage du dernier film de Spider-Man a été interrompu ce week-end après l'hospitalisation de Tom Holland. L'acteur y est soigné pour une légère commotion cérébrale selon Deadline.

Le tournage de «Spider-Man: Brand New Day »à Glasgow a été interrompu ce week-end, car Tom Holland a dû être transporté à l'hôpital.

L'acteur a été soigné pour une légère commotion cérébrale, et une source proche de la production indique qu'il va faire une pause « par précaution », mais devrait revenir sur le plateau dans quelques jours.

Selon Deadline, personne d'autre n'a été touché lors de l'incident, et une réunion est prévue lundi (22 septembre 25) pour ajuster les plans de tournage. Selon The Sun, la blessure de Tom Holland est survenue lors d'une cascade qui a mal tourné. Le journal a également rapporté qu'il a depuis assisté à un événement caritatif ce week-end avec sa collègue et fiancée Zendaya.

Avant le début du tournage en Ecosse le mois dernier, Tom Holland a déclaré qu'il était « aux anges et tellement excité » à l'idée de tourner à nouveau dans de vrais décors après avoir dû filmer Spider-Man: No Way Home (2021) en studio en raison de la pandémie de COVID-19.

Sony a ajouté Spider-Man: Brand New Day à son programme de l'été 2026 en octobre dernier, avec une date de sortie fixée au 24 juillet. La société a révélé le titre au CinemaCon en mars. Zendaya devrait reprendre son rôle de MJ, Sadie Sink et Liza Colón-Zayas rejoignant également la distribution.

Zendaya et Tom Holland se sont rencontrés en 2016 sur le tournage de Spider-Man: Homecoming, et ont développé une amitié avant que leur relation ne devienne romantique en 2021.