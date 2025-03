L'ex-basketteur fait partie des investisseurs qui mettent des étoiles dans les yeux des candidats du programme «Qui veut être mon associé ?» sur M6. Mais d'après le témoignage d'une participante, l'homme ne tiendrait par les engagements qu'il a pris dans l'émission.

Les belles promesses de Tony Parker ne serait-elles pas tenues? Imago

Rédaction blue News Valérie Passello

Dans «Qui veut être mon associé ?» sur M6, de jeunes entrepreneurs viennent tenter leur chance. Ils ont un concept, une idée qu'ils estiment excellente, mais ils manquent de financement, de conseils et d'accompagnement. Alors ils présentent leur idée à des investisseurs qui, s'ils sont séduits, leur proposent de les aider.

Et l'ex-basketteur Tony Parker fait partie des investisseurs de l'émission. Il est en effet devenu homme d'affaires après avoir pris sa retraite sportive en 2019 et a notamment investi dans le domaine du basket, ou encore dans une station de ski.

Mais voilà, apprend-on via Radio France, plusieurs de ses projets seraient soit boiteux, soit prendraient carrément l'eau. Ce qui explique peut-être les dires de cette ancienne candidate de «Qui veut être mon associé ?», qui lui reproche de ne pas avoir tenu ses promesses.

Des nouvelles jusqu'à la diffusion, puis plus rien...

Selon cette entrepreneuse qui souhaite rester anonyme, Tony Parker s'était engagé à soutenir sa start-up à hauteur de 200'000 euros, avec un autre investisseur de l'émission. Elle n'en a pas vu la couleur dans les mois qui ont suivi l'enregistrement, mais l'ex d'Eva Longoria lui aurait assuré à plusieurs reprises qu'il allait lui verser la somme promise.

Après la diffusion de l'émission, toutefois, silence radio. Une tierce personne l'aurait simplement informée du désistement de Tony Parker.

La candidate explique en outre à nos confrères qu'elle a contacté d'autres entrepreneurs ayant participé au programme de M6 et que «pour une dizaine d’entre eux, ça s'était très mal passé», Tony Parker n'ayant pas non plus tenu ses engagements envers eux.

Interrogé par Radio France, l'ex joueur de NBA affirme «avoir soutenu plusieurs candidats de l’émission» mais il n'articule aucun montant.