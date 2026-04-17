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Cinéma «Top Gun 3» est officiellement en préparation, annonce Paramount

ATS

17.4.2026 - 04:39

Le troisième volet de «Top Gun», avec Tom Cruise dans le rôle du pilote Pete «Maverick» Mitchell, est officiellement en préparation, a annoncé jeudi le studio Paramount Pictures lors du salon des professionnels américains du cinéma, CinemaCon à Las Vegas.

Le troisième volet de «Top Gun», avec Tom Cruise est officiellement en préparation, a annoncé jeudi le studio Paramount.
Le troisième volet de «Top Gun», avec Tom Cruise est officiellement en préparation, a annoncé jeudi le studio Paramount.
ATS

Keystone-SDA

17.04.2026, 04:39

17.04.2026, 06:55

Le co-directeur de Paramount Films, Josh Greenstein, a déclaré que «Top Gun 3» était «officiellement en développement» et que son scénario était «bien avancé».

Sorti en 1986, le premier volet avait propulsé Tom Cruise vers la célébrité, et sa suite avait rapporté 1,5 milliard de dollars dans le monde entier en 2022 alors qu'Hollywood se remettait difficilement de la pandémie de Covid-19.

L'acteur, 63 ans, n'était pas présent lors de la présentation de Paramount, mais il est apparu dans une vidéo diffusée en ouverture de l'événement. On l'y voit juché sur le célèbre château d'eau du studio à Hollywood, affirmant: «l'avenir s'annonce radieux vu d'ici.»

Le patron de Paramount Skydance, David Ellison, a par ailleurs profité de l'événement pour annoncer une fenêtre d'exploitation de 45 jours pour les films du groupe avant leur arrivée en streaming, dans un contexte de tensions liées à sa fusion avec Warner Bros.

«Une fois que nous aurons fusionné avec Warner Bros, nous produirons un minimum de 30 films par an», a-t-il promis, avant de lancer: «longue vie aux films.»

Paramount Skydance avait annoncé en février le rachat de son concurrent Warner Bros pour 111 milliards de dollars, mettant un terme à une bataille de longue haleine avec Netflix.

Hollywood craint avec ce rachat une baisse de l'investissement dans la production cinématographique, ce qui pourrait provoquer des effets en cascade dans une industrie qui emploie des dizaines de milliers de personnes, notamment en Californie.

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