Le Festival du film de Locarno ouvre ses portes mercredi pour onze jours de projections, de rencontres et de grands moments de cinéma. Voici ce que nous réserve sa 78e édition.

Le directeur artistique Giona Nazzaro informe lors de la conférence de presse sur le programme actuel du festival, enregistrée le mercredi 8 juillet 2025 à Zurich. (KEYSTONE/Ennio Leanza) KEYSTONE

Un festival parmi les grands

Chaque début du mois d'août, la petite ville tessinoise se transforme en capitale du cinéma. Le cœur battant du festival, c'est la Piazza Grande, vaste théâtre à ciel ouvert où jusqu'à 8000 spectateurs partagent chaque soir leur goût du 7e art.

Aux côtés de Cannes, Berlin et Venise, Locarno figure parmi les festivals européens les plus prestigieux. Le moment fort: la remise du Léopard d'or récompensant le meilleur film de la compétition internationale.

Des stars sur la Piazza Grande

Trois icônes du grand écran feront le déplacement au bord du lac Majeur:

- Le maître hongkongais des cascades Jackie Chan recevra un «Pardo alla Carriera» pour l'ensemble de sa carrière. Il présentera sur la Piazza Grande ses classiques «Project A» ("Le marin des mers de Chine», 1983) et «Police Story» (1985).

- L'actrice britannique Emma Thompson, quant à elle, se verra remettre le «Leopard Club Award». Elle est à l'affiche de «The Dead of Winter», thriller présenté en première mondiale.

- L'actrice américaine Lucy Liu sera également célébrée avec un «Career Achievement Award», au grand bonheur des nostalgiques de «Kill Bill» ou «Drôles de dames».

Sous le signe des marges et des frontières

Cette année, de nombreux films explorent les relations humaines, les conflits et donnent la parole à des personnages en marge de la société. On peut citer notamment:

- «Le Pays d'Arto» de la cinéaste arménienne Tamara Stepanyan, qui mêle deuil et découverte d'une Arménie marquée par la guerre.

- «Blue Heron» de la réalisatrice canadienne Sophy Romvari, qui suit une fillette hongroise immigrée au Canada.

- «God Will Not Help» de la Croate Hana Jušić, centré sur une Chilienne isolée dans la campagne croate.

- «White Snail», film austro-allemand d'Elsa Kremser et Levin Peter, qui raconte une histoire d'amour fragile entre deux outsiders à Minsk.

Le festival accueille aussi de nombreuses œuvres qui dépassent les classifications habituelles, oscillant entre fiction et documentaire, entre réalisme et poésie.

Les espoirs suisses pour le Léopard d'or

Cette année, la Suisse peut rêver du grand prix avec:

- «Le Lac» du réalisateur neuchâtelois Fabrice Aragno: l'ancien assistant de Jean-Luc Godard suit un couple qui se lance dans une course de voile de plusieurs jours et nuits sur le lac Léman.

- «Le Bambine», une coproduction italo-franco-suisse signée Valentina et Nicole Bertani, qui explore l'enfance d'une fillette dans les années 1990.

Où la Suisse peut-elle encore briller?

Parmi les quinze oeuvres retenues dans la section «Cineasti del presente» (Cinéastes du présent), qui récompense des films audacieux et innovants du point de vue du langage cinématographique, on retrouve «Don't Let The Sun», drame dystopique signé de la réalisatrice zurichoise Jacqueline Zünd, coproduit avec l'Italie. Elle dépeint un monde tellement détruit que les gens ne sont plus capables d'entretenir des relations.

Et n'oublions pas la compétition nationale, qui présente dix (co)productions suisses.

Locarno, vitrine du cinéma suisse

Vingt-huit productions suisses figurent cette année au programme, toutes sections confondues (contre 41 l'an passé).

Parmi elles, «The Deal» se distingue: unique série de la sélection, elle est aussi la première à être diffusée sur la Piazza Grande. Cette coproduction RTS/Arte du cinéaste lausannois Jean-Stéphane Bron plonge dans les coulisses des négociations sur le nucléaire entre l'Iran et les Etats-Unis à Genève en 2015.

Le réalisateur lausannois présente aussi un documentaire «Le Chantier», sur la renaissance d'un cinéma parisien orchestrée par l'architecte star Renzo Piano.

Enfin, la section «Panorama Suisse» mettra en lumière des œuvres helvétiques marquantes, acclamées dans les festivals ou passées inaperçues, comme «Friedas Fall» de Maria Brendle ou «Quir» de Nicola Bellucci.