Junie Terrier est traductrice. Elle a adapté pour le sous-titrage la dernière saison de « True Detective » avec Émilie Baratchart et évoque avec nous cette incroyable expérience.

Elvire Küenzi Gregoire Galley

Comment se retrouve-t-on à travailler sur une série comme « True Detective » et quelles sont les difficultés auxquelles vous avez été confrontée pour cette traduction en particulier ?

«Dans ce milieu, comme dans d’autres, tout est une question de confiance. J’ai été engagée pour traduire cette célèbre série parce que j'exerce depuis longtemps dans ce domaine et que j'ai déjà adapté toutes les saisons précédentes. Les laboratoires de sous-titrage me connaissent et ont confiance en mon travail.»

«Pour cette traduction, nous avons dû être attentives à l’ambiance et être capables de la laisser transparaitre dans les dialogues. Challenge supplémentaire pour nous, il a fallu inclure l’inupiak, le dialecte inuit parlé à l'ouest et au nord de l'Alaska. Le dialogue joue un grand rôle dans la caractérisation des personnages, par conséquent, je devais vraiment faire ressentir leur personnalité à travers leurs mots et leurs échanges.»

Avez-vous une anecdote à partager avec nous sur cette expérience ?

«A chaque fois que j'ai vu et revu la scène où Liz Danvers, le personnage joué par Jodie Foster, évoquant avec sa collègue la mort de son fils, je pleurais. Et puis, la séquences avec les corps gelés des scientifiques m’a beaucoup remuée. J’avais beau savoir que ce n’était pas de véritables cadavres, j’étais dégoutée et j’avais la chair de poule.»

«Et il faut relever que traduire Jodie Foster est un réel plaisir et un honneur. D’ailleurs, tous les acteurs sont vraiment excellents dans cette série, le petit jeune notamment (Finn Bennett), je pense qu'il ira loin.»

Qu’est-ce que vous pensez de la série ?

«J'ai bien aimé cette série. Je trouve que cette saison donne un nouveau souffle à « True Detective » parce que c'est une femme qui écrit et réalise. D’ailleurs les deux flics ont des remarques que seuls des femmes auraient. C'est une série féministe et anti-macho. J'adore !»

Sur quels types de projets rêveriez-vous de travailler ?

«En ce moment, je travaille sur un beau film pour Paramount qui traite de la shoah. J'écris le doublage et ensuite je vais enchaîner sur une série pour Apple TV « Bad Sisters », la saison 2. Je suis comblée, j'espère que cela va continuer et que j'aurai encore de beaux projets à traduire en sous-titrage ou en doublage pour des séries et pour le cinéma. J'ai eu aussi la chance d’adapter le long-métrage « Parasite » pour le cinéma, film oscarisé qui a également obtenu La Palme d’Or à Cannes et un Golden Globe, ça a été une expérience incroyable. J'ai un boulot en or !»