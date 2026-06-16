  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Mon fils a accepté le rôle» «Ulysse» au cinéma: un film lumineux et émouvant sur le handicap

Valérie Passello

16.6.2026

«Ulysse» sort dans les salles ce mercredi 17 juin. La réalisatrice Laetitia Masson signe une oeuvre très personnelle, juste et émouvante, en racontant avec pudeur une histoire similaire à la sienne: celle d'une maman qui se bat pour que son enfant souffrant d'un handicap puisse trouver sa place dans le monde. Rencontre.

«Dès qu'on a une petite singularité, on est éjecté de ce système»

«Dès qu'on a une petite singularité, on est éjecté de ce système»

La cinéaste signe une oeuvre très personnelle, juste et émouvante, en racontant avec pudeur une histoire similaire à la sienne: celle d'une maman qui se bat pour que son enfant souffrant d'un handicap puisse trouver sa place dans le monde. Rencontre.

11.06.2026

Valérie Passello

16.06.2026, 06:30

16.06.2026, 06:43

Pour Laetitia Masson, ce nouveau film n'est pas tout à fait comme les autres. Parce que même si tout n'est pas exactement comme ça dans la réalité, c'est bien son histoire qu'elle raconte. Ou plus particulièrement celle de son fils, atteint d'un syndrome génétique. 

Ulysse
Ulysse. Le film montre toute l'évolution d'Ulysse, de sa naissance à l'âge adulte.

Le film montre toute l'évolution d'Ulysse, de sa naissance à l'âge adulte.

Photo: ARP Sélection

Ulysse. Elodie Bouchez incarne Alice, la maman dévouée d'Ulysse.

Elodie Bouchez incarne Alice, la maman dévouée d'Ulysse.

Photo: ARP Sélection

Ulysse. Stanislas Mehrar joue le rôle de Luc, un papa qui peine à trouver sa place face au handicap de son fils.

Stanislas Mehrar joue le rôle de Luc, un papa qui peine à trouver sa place face au handicap de son fils.

Photo: ARP Sélection

Ulysse. C'est Alphonse Roberts, le fils de la réalisatrice, qui a accepté d'endosser le rôle d'Ulysse adolescent.

C'est Alphonse Roberts, le fils de la réalisatrice, qui a accepté d'endosser le rôle d'Ulysse adolescent.

Photo: ARP Sélection

Ulysse. Romane Bohringer amène une présence légère et lumineuse dans le film.

Romane Bohringer amène une présence légère et lumineuse dans le film.

Photo: ARP Sélection

Ulysse. La réalisatrice Laetitia Masson à l'heure de l'interview pour blue News.

La réalisatrice Laetitia Masson à l'heure de l'interview pour blue News.

Photo: blue News

Ulysse. L'affiche du film

L'affiche du film

Photo: Ulysse, le film

Ulysse
Ulysse. Le film montre toute l'évolution d'Ulysse, de sa naissance à l'âge adulte.

Le film montre toute l'évolution d'Ulysse, de sa naissance à l'âge adulte.

Photo: ARP Sélection

Ulysse. Elodie Bouchez incarne Alice, la maman dévouée d'Ulysse.

Elodie Bouchez incarne Alice, la maman dévouée d'Ulysse.

Photo: ARP Sélection

Ulysse. Stanislas Mehrar joue le rôle de Luc, un papa qui peine à trouver sa place face au handicap de son fils.

Stanislas Mehrar joue le rôle de Luc, un papa qui peine à trouver sa place face au handicap de son fils.

Photo: ARP Sélection

Ulysse. C'est Alphonse Roberts, le fils de la réalisatrice, qui a accepté d'endosser le rôle d'Ulysse adolescent.

C'est Alphonse Roberts, le fils de la réalisatrice, qui a accepté d'endosser le rôle d'Ulysse adolescent.

Photo: ARP Sélection

Ulysse. Romane Bohringer amène une présence légère et lumineuse dans le film.

Romane Bohringer amène une présence légère et lumineuse dans le film.

Photo: ARP Sélection

Ulysse. La réalisatrice Laetitia Masson à l'heure de l'interview pour blue News.

La réalisatrice Laetitia Masson à l'heure de l'interview pour blue News.

Photo: blue News

Ulysse. L'affiche du film

L'affiche du film

Photo: Ulysse, le film

La réalisatrice n'est pas une personne qui aime s'exposer. Mais pour elle, le moment était venu de raconter cette histoire, explique-t-elle: «Je suis quand même très pudique et je déteste la complaisance. Mais j'avais à la fois le sentiment d'être au bout d'une façon plus abstraite, plus déconstruite de raconter les histoires. J'avais le sentiment qu'il fallait que je revienne au cinéma de façon plus simple et plus claire pour les spectateurs. Par ailleurs, j'avais cette connaissance d'un sujet très fort et très politique, d'une certaine façon. Je me suis dit qu'il fallait que ce soit pour ce sujet-là que je réussisse à être plus claire pour toucher davantage les spectateurs et que le cinéma serve vraiment à quelque chose».

La maman derrière la caméra, cinéaste avant tout

Laetitia Masson n'envisageait pas de faire tourner son fils dans le film, jusqu'à ce que ses producteurs lui en suggèrent l'idée et que ses techniciens insistent pour qu'il vienne sur le tournage, au moins pour le rencontrer et se faire une idée de ce que pouvait représenter son handicap. Finalement Alphonse Roberts a accepté de jouer le rôle d'Ulysse adolescent, pour «rendre service» à sa maman. 

«Au fur et à mesure que l'enfant grandit, les portes se ferment»

Laetitia Masson

Réalisatrice

Mais pas question pour la réalisatrice de trop le chouchouter: «Il s'est adapté au film, et nous, on s'est aussi un peu adapté à lui et aux autres enfants handicapés qui apparaissent le film», souligne Laetitia Masson.

Et d'ajouter: «Une fois que je décide de faire un film, je suis avant tout cinéaste. Et c'est ça qui me faisait peur, c'est que je ne suis plus une mère. C'est comme Dr Jekyll et Mr Hyde. Je me transforme pas en monstre, mais disons en capitaine d'un tournage. Mais il est quand même assez autonome, donc il a compris qu'on n'était pas du tout dans la situation familiale et il s'est assez bien plié au jeu. Mais parfois j'étais plus exigeante que ne l'étaient mes techniciens».

«Une espèce d'injustice»

Si elle se défend de dénoncer le système, l'auteure d'«Ulysse» dépeint tout de même un univers où rien n'est facile, où les institutions ne répondent ni aux besoins des enfants souffrant de handicap, ni à ceux de leurs parents. «Je voulais montrer qu'au fur et à mesure que l'enfant grandit, les portes se ferment et qu'il y a une espèce d'injustice du monde tel qu'il est conçu, qui fait que la société n'est pas capable d'accueillir la moindre différence», relève-t-elle.

«En fait, on est tous confrontés à une espèce de standardisation et de normes auxquelles nous, on peut se plier quand on n'a pas de problème parce qu'on est adaptable, on est souple, etc. Mais que dès qu'on a une petite singularité, on est éjecté de ce système», constate celle dont le film a été présenté cette année à Cannes dans la catégorie «Un Certain Regard».

Malgré les écueils, l'histoire se termine bien. Finalement, Ulysse va trouver sa place dans ce monde impitoyable, aidé et soutenu en cela par sa maman. Si, en tant que spectateurs, on est fier du chemin parcouru par cette mère dévouée qui a bien fait de se battre pour son fils, Laetitia Masson est-elle fière d'elle ? La réponse est à l'image de la femme, modeste: «J'estime que je n'ai fait que mon devoir de mère. Je suis contente pour lui, en fait».

Une dimension universelle

Les difficultés d'un tel parcours, Laetitia Masson ne les a pas occultées. Mais elle a choisi de montrer tout le positif que l'on peut dégager d'une telle situation. Elle pointe le fait qu'un enfant handicapé peut tout à fait être heureux, si l'on prend la peine de l'écouter, si l'on est attentifs à ses possibilités, à ses limites et à ses rêves. Un message universel: «Ce n'est pas juste l'histoire de cet enfant-là, c'est l'histoire d'une trace qui ouvre une possibilité. Ça dit au système: 'regardez les enfants différemment, c'est votre devoir'», conclut-elle.

Jamais larmoyante, l'histoire évite avec finesse de tomber dans le pathos, générant une émotion sincère chez le spectateur: le ton est juste, intelligent et bien amené. La réalisatrice a aussi choisi de montrer, parfois, le monde à travers les yeux d'Ulysse, ce qui permet de s'identifier à lui, à ce qu'il vit de l'intérieur. Un très beau film.

Notre note: 9/10

Les plus lus

Un géant de l’armée de l’air américaine s'écrase en Californie
Méfiez-vous de cette arnaque perfide sur l'autoroute
Et si une taxe d'immigration pour les entreprises voyait le jour ?
Enquêtes pénales : le gouverneur démocrate de Californie vilipende Trump !
«Le pire jour pour nous» - La Nati zappe l’entraînement collectif
Des moustiques responsables de l'arrivée d'un nouveau virus sous haute surveillance
«Dès qu'on a une petite singularité, on est éjecté de ce système»

«Dès qu'on a une petite singularité, on est éjecté de ce système»

La cinéaste signe une oeuvre très personnelle, juste et émouvante, en racontant avec pudeur une histoire similaire à la sienne: celle d'une maman qui se bat pour que son enfant souffrant d'un handicap puisse trouver sa place dans le monde. Rencontre.

11.06.2026

De Gaulle, seul au monde: un «fou génial» sous une casquette de général

De Gaulle, seul au monde: un «fou génial» sous une casquette de général

S'appuyant sur des comédiens exceptionnels, à commencer par Simon Abkarian, le réalisateur Antonin Baudry signe une épopée passionnante, , où l'on apprend une foule de choses sur les coulisses de la deuxième guerre mondiale et dont on ne décroche pas une seconde.

01.06.2026

«Pour le meilleur»: l'incroyable histoire de Philippe Croizon !

«Pour le meilleur»: l'incroyable histoire de Philippe Croizon !

Rencontre avec la réalisatrice de «Pour le meilleur», Marie-Castille Mention-Schaar et la comédienne Lilly-Fleur Pointeaux, qui incarne Suzana, l'épouse dévouée de Philippe Croizon.

13.04.2026

«Compostelle»: «On était comme l'équipage d'un bateau dans une tempête»

«Compostelle»: «On était comme l'équipage d'un bateau dans une tempête»

Au fil des kilomètres, entre affrontements et instants suspendus, un lien fragile se tisse. Et face aux épreuves du chemin, chacun découvre en lui une force insoupçonnée. Un film qui fait du bien.

24.03.2026

«La Maison des femmes»: se reconstruire après la violence

«La Maison des femmes»: se reconstruire après la violence

«La Maison des femmes» dépeint un lieu entre soin, écoute et solidarité, avec une équipe se bat au quotidien, pour apporter de l'aide d'abord, mais aussi pour que la structure puisse obtenir les financements nécessaires à son fonctionnement et à sa pérennité. Rencontre avec la réalisatrice Mélisa Godet et l'actrice Laetitia Dosch.

19.03.2026

«Police Flash 80» : François Damiens méconnaissable, mais toujours irrésistible!

«Police Flash 80» : François Damiens méconnaissable, mais toujours irrésistible!

La brigade «Police Flash 80» est chargée de démanteler un réseau de trafic de drogue dans le Paris des années 1980. Un vieux flic va devoir composer avec une équipe de jeunes. Rencontre avec François Damiens, Thomas Ngijol et Jean-Baptiste Saurel.

16.03.2026

Un tendre plongeon dans la vie de Marcel Pagnol

Un tendre plongeon dans la vie de Marcel Pagnol

L'auteur du célèbre film d'animation «Les Triplettes de Belleville», Sylvain Chomet, revient au cinéma avec un oeuvre qui met en scène la vie Marcel Pagnol. Rencontre.

23.02.2026

«Chers parents»: Ils gagnent à la loterie, mais ne veulent rien donner à leurs enfants!

«Chers parents»: Ils gagnent à la loterie, mais ne veulent rien donner à leurs enfants!

La comédie «Chers parents» sort dans les salles ce 25 février. Adaptée d'une pièce de théâtre, l'histoire interroge sur l'argent et les relations familiales.

23.02.2026

«Dès qu'on a une petite singularité, on est éjecté de ce système»

«Dès qu'on a une petite singularité, on est éjecté de ce système»

De Gaulle, seul au monde: un «fou génial» sous une casquette de général

De Gaulle, seul au monde: un «fou génial» sous une casquette de général

«Pour le meilleur»: l'incroyable histoire de Philippe Croizon !

«Pour le meilleur»: l'incroyable histoire de Philippe Croizon !

«Compostelle»: «On était comme l'équipage d'un bateau dans une tempête»

«Compostelle»: «On était comme l'équipage d'un bateau dans une tempête»

«La Maison des femmes»: se reconstruire après la violence

«La Maison des femmes»: se reconstruire après la violence

«Police Flash 80» : François Damiens méconnaissable, mais toujours irrésistible!

«Police Flash 80» : François Damiens méconnaissable, mais toujours irrésistible!

Un tendre plongeon dans la vie de Marcel Pagnol

Un tendre plongeon dans la vie de Marcel Pagnol

«Chers parents»: Ils gagnent à la loterie, mais ne veulent rien donner à leurs enfants!

«Chers parents»: Ils gagnent à la loterie, mais ne veulent rien donner à leurs enfants!

Plus de vidéos