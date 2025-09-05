Un ancien collègue témoigne: «Il y avait deux Jean (...) on avait la boule au ventre»

Un des anciens proches du cuisinier s'est confié à «BFMTV» au sujet du caractère de Jean Imbert. Visé par une enquête pour violences conjugales physiques et psychologiques, l'homme aurait également fait régner un «climat de violence et de peur» au travail.

Jean Imbert est visé par une enquête pour violences conjugales, mais un de ses anciens collaborateurs raconte que le cuisinier passait aussi ses nerfs sur son équipe. Imago

Rédaction blue News Valérie Passello

Le vernis du «cuisinier des stars» n'en finit plus de s'écailler. Après l'ouverture d'une enquête pour violences conjugales, basée sur une plainte et les témoignages d'anciennes compagnes – dont celui de l'ex-Miss France Alexandra Rosenfeld – voilà que les langues se délient dans son entourage professionnel.

L'un de ses anciens proches collaborateurs a témoigné sous couvert d'anonymat sur «BFMTV».

Il décrit Jean Imbert comme un personnage présentant «deux visages» bien différents. «Il y avait deux Jean, celui des bons jours où il pouvait paraître comme un petit garçon, sympa, mais puéril et il y avait les mauvais jours où là, il devenait une personne méprisante, effrayante, qui hurle sans cesse, qui insulte et qui menace.»

«Il n'avait aucun respect»

Un caractère changeant qui installait un sentiment d'insécurité dans l'équipe, poursuit le témoin: «Chaque matin, quand on arrivait au travail, on avait la boule au ventre, on ignorait dans quel état d'esprit il allait être.» Ce collaborateur a travaillé dans ce «climat de violence et de peur» de 2013 à 2015, avant de rendre son tablier.

L'ancien proche affirme que l'état des relations entre Jean Imbert et sa compagne du moment avait une influence directe sur l'atmosphère au travail. Dans ses moments de crise de couple, il devenait «odieux», ajoute-t-il.

La personnalité «toxique» du cuisinier et sa tendance au «harcèlement» n'aurait pas concerné que ses relations amoureuses, mais se serait manifestée dans l'ensemble de ses relations, dénonce encore l'interlocuteur de «BFMTV»: «Ce harcèlement, ce n'était pas juste envers ses compagnes, c'était envers toutes les équipes, les serveuses de ses restaurants, envers moi... Il n'avait aucun respect.»

Un autre collaborateur joint par la chaîne d'information nuance néanmoins les propos du précédent: «Je n'ai jamais ressenti un climat néfaste à notre travail. L'ambiance y était toujours bienveillante, dans le seul but de pouvoir atteindre notre objectif, à savoir la satisfaction de nos clients.»