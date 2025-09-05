Un ancien collègue témoigne: «Il y avait deux Jean (...) on avait la boule au ventre»

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Méprisant, effrayant, menaçant» Un ancien collègue témoigne: «Il y avait deux Jean (...) on avait la boule au ventre»

Valérie Passello

5.9.2025

Un des anciens proches du cuisinier s'est confié à «BFMTV» au sujet du caractère de Jean Imbert. Visé par une enquête pour violences conjugales physiques et psychologiques, l'homme aurait également fait régner un «climat de violence et de peur» au travail.

Jean Imbert est visé par une enquête pour violences conjugales, mais un de ses anciens collaborateurs raconte que le cuisinier passait aussi ses nerfs sur son équipe.
Jean Imbert est visé par une enquête pour violences conjugales, mais un de ses anciens collaborateurs raconte que le cuisinier passait aussi ses nerfs sur son équipe.
Imago

Rédaction blue News

05.09.2025, 09:55

05.09.2025, 10:26

Le vernis du «cuisinier des stars» n'en finit plus de s'écailler. Après l'ouverture d'une enquête pour violences conjugales, basée sur une plainte et les témoignages d'anciennes compagnes – dont celui de l'ex-Miss France Alexandra Rosenfeld – voilà que les langues se délient dans son entourage professionnel.

«Par respect» pour ses collaborateurs. Visé par une enquête, Jean Imbert prend une lourde décision

«Par respect» pour ses collaborateursVisé par une enquête, Jean Imbert prend une lourde décision

L'un de ses anciens proches collaborateurs a témoigné sous couvert d'anonymat sur «BFMTV».

Il décrit Jean Imbert comme un personnage présentant «deux visages» bien différents. «Il y avait deux Jean, celui des bons jours où il pouvait paraître comme un petit garçon, sympa, mais puéril et il y avait les mauvais jours où là, il devenait une personne méprisante, effrayante, qui hurle sans cesse, qui insulte et qui menace.»

«Il n'avait aucun respect»

Un caractère changeant qui installait un sentiment d'insécurité dans l'équipe, poursuit le témoin: «Chaque matin, quand on arrivait au travail, on avait la boule au ventre, on ignorait dans quel état d'esprit il allait être.» Ce collaborateur a travaillé dans ce «climat de violence et de peur» de 2013 à 2015, avant de rendre son tablier. 

L'ancien proche affirme que l'état des relations entre Jean Imbert et sa compagne du moment avait une influence directe sur l'atmosphère au travail. Dans ses moments de crise de couple, il devenait «odieux», ajoute-t-il.

La personnalité «toxique» du cuisinier et sa tendance au «harcèlement» n'aurait pas concerné que ses relations amoureuses, mais se serait manifestée dans l'ensemble de ses relations, dénonce encore l'interlocuteur de «BFMTV»: «Ce harcèlement, ce n'était pas juste envers ses compagnes, c'était envers toutes les équipes, les serveuses de ses restaurants, envers moi... Il n'avait aucun respect.»

Un autre collaborateur joint par la chaîne d'information nuance néanmoins les propos du précédent: «Je n'ai jamais ressenti un climat néfaste à notre travail. L'ambiance y était toujours bienveillante, dans le seul but de pouvoir atteindre notre objectif, à savoir la satisfaction de nos clients.»

Les plus lus

Un ancien collègue témoigne: «Il y avait deux Jean (...) on avait la boule au ventre»
«J'ai eu un cas impliquant une fille de 15 ans recrutée pour tirer dans la tête»
Retraite anticipée : les 7 erreurs à éviter absolument
À Paris, une créatrice suisse fait sensation: «En dessous je porte de belles choses»
Joe Biden aperçu avec une énorme cicatrice sur la tête
En larmes, Lionel Messi fait ses adieux à «son pays, son peuple»