Lilian Douchet, participant de la saison 13 de l'émission culinaire «Top Chef», sur M6, a vécu une mutinerie au sein de son propre établissement. Son équipe refuse de travailler avec lui, dénonçant son comportement.

Lilian Douchet (à g.) évincé par son équipe en raison de son comportement, c'est son ancien bras droit Louis Becan (à d.) qui reprend les fourneaux de son restaurant. Capture d'écran Instagram/ lilhome_bordeaux

Le torchon a définitivement brûlé entre Lilian Douchet, ex-candidat de «Top Chef», et les employés de son restaurant Lil'Home à Bordeaux. L'équipe a publié une lettre munie de six signatures sur le compte Instagram de l'établissement, afin d'expliquer à la clientèle la raison de la fermeture survenue le 18 novembre dernier.

Et le ton est sans équivoque: «L'équipe de Lil'Home refuse de travailler avec le Chef Lilian Douchet à cause de son comportement violent à leur égard, de ses abus verbaux, de ses menaces» peut-on lire.

Pire, les membres de la brigade du cuisinier affirment craindre pour leur «intégrité physique et psychologique» (voir post Instagram ci-dessous).

«Le Chef Lilian ne voulait pas quitter les lieux»

La mutinerie en règle du personnel semble s'être passée de façon relativement «musclée», d'après le communiqué. Les employés déclarent: «Suite au vœu unanime de l’équipe du restaurant de cesser de travailler à ses côtés, et à sa démission, Lilian Douchet a dû quitter le restaurant».

Ils ajoutent encore à l'attention de la clientèle: «Nous nous excusons encore pour les clients qui ont dû subir la fermeture du restaurant, mais le chef Lilian ne voulait pas quitter les lieux et les salariés ont été contraints de se protéger».

Enfin, l'équipe prie le public de ne pas la contacter davantage, ses membres «ayant déjà assez souffert». C'est son ancien bras droit, Louis Becan, qui reprend les fourneaux du Lil'Home.

«On s'est servi de moi»

Lilian Douchet a accordé une interview au journal Sud-Ouest pour s'expliquer sur cette affaire, désormais rendue publique par son ancienne équipe.

Et celui qui est arrivé dans les six derniers prétendants au titre lors de la saison 13 de «Top Chef » dément en bloc les accusations portées contre lui. Lilian Douchet parle de «manipulation» de la part de son co-actionnaire et de son son cousin.

Il concède qu'il hausse parfois le ton en cuisine et se montre exigeant, mais il nie s'être montré violent envers ses employés. «Ça me rend très triste d'en arriver là. [...] Dès le départ, je me suis investi à fond mais, très vite, les choses se sont envenimées: on a utilisé mon nom, on a changé les plats en mon absence, etc. On s'est servi de moi», se plaint-il.