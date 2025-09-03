  1. Clients Privés
«Un rêve qui devient réalité» Un célèbre jeu vidéo va être adapté en film par Paramount

ATS

3.9.2025 - 06:54

Un film d'action basé sur la franchise de jeux vidéo guerriers «Call of Duty» va être produit par Paramount, a annoncé mardi le célèbre studio hollywoodien. 100 millions de personnes jouent chaque mois à ce jeu vidéo.

100 millions de personnes jouent chaque mois à Call of Duty (archives).
ATS

Keystone-SDA

03.09.2025, 06:54

03.09.2025, 06:59

Racheté le mois dernier par Skydance, le studio derrière «Top Gun» et «Le Parrain» est désormais contrôlé par David Ellison. Fils du milliardaire Larry Ellison, fondateur du géant de la technologie Oracle, il s'est lancé dans un vaste redressement de l'entreprise.

Cela inclura la production d'un film «Call of Duty», basé sur l'univers de la série de jeux vidéo de tir à la première personne. «En tant que fan de longue date de Call of Duty, c'est vraiment un rêve qui devient réalité», a déclaré David Ellison dans un communiqué, en annonçant un accord avec le développeur des jeux, Activision-Blizzard.

Adapter l'"univers narratif extraordinaire» de «Call of Duty» sur grand écran «est à la fois un honneur et une responsabilité que nous ne prenons pas à la légère», a-t-il ajouté.

Plus de 30 titres

Depuis ses débuts en 2003, la franchise compte plus de 30 titres qui se sont vendus à plus de 500 millions d'exemplaires. Sorti en 2024, le dernier opus en date, «Call of Duty: Black Ops 6», se déroule dans les années 1990 et met en scène une équipe de sécurité chargée de cibler un sénateur et d'accéder à un site top secret à Washington.

L'accord avec Activision prévoit que Paramount «développera, produira et distribuera un long-métrage en prise de vues réelles, basé sur Call of Duty», selon le communiqué. Les éléments financiers de l'accord n'ont pas été dévoilés et aucun détail n'a été donné sur la future intrigue du film. Le partenariat pourrait inclure d'autres films et séries télévisées basés sur le jeu vidéo, selon le magazine Variety, qui cite des sources anonymes.

Les studios hollywoodiens ont longtemps subi des déconvenues au box-office en produisant des films inspirés de jeux vidéo. Mais ces dernières années, le vent semble avoir tourné: «Super Mario Bros, le film» a rapporté plus de 1,3 milliard de dollars et «Minecraft, le film» a engrangé près d'un milliard.

