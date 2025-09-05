  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

L'Eiger, le Mönch et la Jungfrau Un documentaire présente un incroyable record du monde d'alpinisme de vitesse

Jan Arnet

5.9.2025

Les alpinistes professionnels Nicolas Hojac et Philipp Brugger ont vaincu en mai les légendaires faces nord de l'Eiger, du Mönch et de la Jungfrau en seulement 15 heures et 30 minutes. blue Zoom diffuse à ce sujet le documentaire "The Fast Line - mit Nico Hojac" vendredi à 20h00 sur blue Zoom.

Nicolas Hojac et Philipp Brugger posant pour une photo après avoir réussi l'ascension des faces nord de l'Eiger, du Mönch et de la Jungfrau en une seule journée, le 5 avril 2025.
Nicolas Hojac et Philipp Brugger posant pour une photo après avoir réussi l'ascension des faces nord de l'Eiger, du Mönch et de la Jungfrau en une seule journée, le 5 avril 2025.
John Thornton / Red Bull Content Pool

05.09.2025, 08:42

05.09.2025, 09:42

Les alpinistes professionnels Nico Hojac et Philipp Brugger ont couru après l'impensable : battre le record de vitesse vieux de 21 ans des légendes de l'escalade Ueli Steck et Stephan Siegrist et vaincre les parois nord de l'Eiger, du Mönch et de la Jungfrau en moins de 24 heures.

C'est chose faite en mai. Hojac (33 ans) et Brugger (34 ans) ont maîtrisé l'Eiger, le Mönch et la Jungfrau en seulement 15 heures et 30 minutes, soit près de dix heures de moins que le record précédent. A titre de comparaison, les alpinistes amateurs ont généralement besoin d'un à deux jours pour réaliser la seule face nord de l'Eiger.

Rétrospectivement, Hojac a qualifié cette performance de "complètement surréaliste". En fait, les deux comptaient sur un temps de 19 à 21 heures - ce qui aurait déjà constitué un énorme défi. Le fait qu'ils aient finalement été beaucoup plus rapides les a eux-mêmes surpris. C'est un rappel que "nous sommes souvent capables de faire plus que ce que nous pensons", a déclaré Hojac.

blue Zoom diffusera le vendredi soir à 20h00 le documentaire "The Fast Line - mit Nico Hojac" en première suisse gratuite et donnera un aperçu unique de la performance mémorable des alpinistes de vitesse.

Les plus lus

Un ancien collègue témoigne: «Il y avait deux Jean (...) on avait la boule au ventre»
«J'ai eu un cas impliquant une fille de 15 ans recrutée pour tirer dans la tête»
Retraite anticipée : les 7 erreurs à éviter absolument
À Paris, une créatrice suisse fait sensation: «En dessous je porte de belles choses»
Joe Biden aperçu avec une énorme cicatrice sur la tête