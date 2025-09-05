Les alpinistes professionnels Nicolas Hojac et Philipp Brugger ont vaincu en mai les légendaires faces nord de l'Eiger, du Mönch et de la Jungfrau en seulement 15 heures et 30 minutes. blue Zoom diffuse à ce sujet le documentaire "The Fast Line - mit Nico Hojac" vendredi à 20h00 sur blue Zoom.

Nicolas Hojac et Philipp Brugger posant pour une photo après avoir réussi l'ascension des faces nord de l'Eiger, du Mönch et de la Jungfrau en une seule journée, le 5 avril 2025. John Thornton / Red Bull Content Pool

Jan Arnet

Les alpinistes professionnels Nico Hojac et Philipp Brugger ont couru après l'impensable : battre le record de vitesse vieux de 21 ans des légendes de l'escalade Ueli Steck et Stephan Siegrist et vaincre les parois nord de l'Eiger, du Mönch et de la Jungfrau en moins de 24 heures.

C'est chose faite en mai. Hojac (33 ans) et Brugger (34 ans) ont maîtrisé l'Eiger, le Mönch et la Jungfrau en seulement 15 heures et 30 minutes, soit près de dix heures de moins que le record précédent. A titre de comparaison, les alpinistes amateurs ont généralement besoin d'un à deux jours pour réaliser la seule face nord de l'Eiger.

Rétrospectivement, Hojac a qualifié cette performance de "complètement surréaliste". En fait, les deux comptaient sur un temps de 19 à 21 heures - ce qui aurait déjà constitué un énorme défi. Le fait qu'ils aient finalement été beaucoup plus rapides les a eux-mêmes surpris. C'est un rappel que "nous sommes souvent capables de faire plus que ce que nous pensons", a déclaré Hojac.

blue Zoom diffusera le vendredi soir à 20h00 le documentaire "The Fast Line - mit Nico Hojac" en première suisse gratuite et donnera un aperçu unique de la performance mémorable des alpinistes de vitesse.