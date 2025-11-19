  1. Clients Privés
«On vous croit» Un film coup-de-poing pour protéger les enfants sort en Suisse

ATS

19.11.2025 - 10:26

A l’occasion de la Journée internationale contre la violence faite aux enfants, le film «On vous croit» sort en Suisse. Sa coréalisatrice Charlotte Devillers signe une œuvre qui interroge frontalement la justice, la parole des enfants et la responsabilité des adultes.

Les ombres symbolisent la manière dont un enfant tente de se protéger de la violence d'un adulte.
ATS

Keystone-SDA

19.11.2025, 10:26

19.11.2025, 10:57

Dans «On vous croit», Charlotte Devillers plonge au cœur d’un combat judiciaire où une mère tente de faire reconnaître la parole de ses enfants face à un système qu’elle juge «souvent trop lent, trop complexe et trop déstabilisant pour les victimes». Inspiré de témoignages réels, le film explore la violence des procédures et leur impact sur les familles. «Ce que vivent les enfants dans ces moments-là est souvent sous-estimé», observe l'infirmière et réalisatrice, dont c'est le premier film.

Pour Charlotte Devillers, la fiction s’est imposée comme un choix éthique. «Écrire une fiction nous permettait de protéger de véritables victimes tout en disant la vérité de ce qu’elles traversent», a-t-elle expliqué à Keystone-ATS. Sa mise en scène s’est nourrie d’un regard de soignante: «Mes outils ont toujours été l’écoute et l’observation, et ce sont ces mêmes outils que j’ai utilisés pour diriger le film.»

La séquence centrale, tournée en une seule prise de 55 minutes, recrée en temps réel l’intensité d’une audience de justice. Charlotte Devillers tenait à ce dispositif pour préserver la spontanéité du jeu. «Je voulais que tous, acteurs comme avocats (ndlr: ce sont de vrais avocats), ne puissent pas anticiper, exactement comme dans une vraie audience», précise-t-elle. Ce choix permet selon elle «d’immerger le spectateur dans la tension et la vulnérabilité de la mère».

Au-delà de la dénonciation

Au-delà de la dénonciation, Charlotte Devillers, coréalisatrice au côté d'Arnaud Dufeys, met en lumière les effets durables des procédures. «Les enfants revivent encore et encore ce qu’ils ont subi, et quand leur parole est mise en doute, ils finissent par penser qu’on ne les protège pas», dit-elle. Elle insiste sur la dimension temporelle: «À hauteur d’enfant, les mois semblent des années. Et ces années peuvent laisser des traces profondes.»

«On vous croit» sort mercredi en Suisse romande, jeudi en Suisse alémanique. Des débats en présence de la réalisatrice et de politiciens et politiciennes accompagnent la sortie du film dans une dizaine de villes en Suisse. Il sera également projeté dans une trentaine de pays.

