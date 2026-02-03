«Riverstone», un film sri-lankais évoquant une exécution extrajudiciaire, a obtenu mardi le Cyclo d'or lors de la 32e édition du Festival international des cinémas d'Asie (Fica) à Vesoul.

Près d'une centaine de films originaires de 24 pays ont été présentés durant le festival (image d'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

Le long-métrage de Lalith Rathnayake avait déjà raflé deux récompenses en juin dernier au Festival du film de Shanghai. Il a été primé parmi neuf films de fiction en compétition.

L'oeuvre, un «road trip» dans la montagne sri-lankaise, est «profondément bouleversante», de l'avis de Jean-Marc Thérouanne, l'un des organisateurs du Fica.

Dans un pays où la peine de mort est abolie de facto depuis un demi-siècle, des policiers accompagnent vers son village un condamné à mort qui sait que le but du voyage est de procéder à son exécution extra-judiciaire, camouflée en accident.

Le jury, présidé par le documentariste chinois Wang Bing, a salué un récit «concis et percutant, révélant la grave crise que le pouvoir politique en Asie fait peser sur la survie des gens ordinaires. Il reflète la situation actuelle du continent».

Film indien primé par le public

Parmi les autres films récompensés, une production kirghize, «Kurak», a obtenu le grand prix du jury. Le film se penche sur la violence faite aux femmes au Kirghizstan, sur fond d'emprise de la nomenklatura et de drogue du violeur.

Le prix du public est allé à un film indien, «Full Plate», qui traite de la relation compliquée dans ce pays entre hindous et musulmans.

«Before the Bright Day», du Taïwanais Tsao Shih-han, sur la révolte d'un adolescent contre son père dans les années 1990, a obtenu le prix du jury.

Ce n'est pas la première fois qu'un film sri-lankais obtient le premier prix à Vesoul: «August Drizzle», d'Aruna Jayawardana, l'avait précédé en 2012.

Près d'une centaine de films originaires de 24 pays, de la Méditerranée à la mer du Japon, ont été présentés en l'espace d'une semaine à Vesoul, où quelque 30'000 spectateurs étaient attendus.