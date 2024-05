Le film qui va attirer les foudres du Kremlin

TSOM

Je trouve ça nul à l'idée d'en faire un film et d'autant plus d'utilisé l’intelligence artificiel et de plus savoir ce qui es vrai où pas ! Ca va trop loin dans le faux (Fake) à en faire croire certaine personne et dangereux dans d'autre circonstance dans l'exemple même comme ailleurs !



La technologie va trop loin et va détruire l'home et l’humanité, pas envie d'avoir une puce dans la tête et d'être à moitié humain et de manger des pilules en guise de nourriture etc..



No merci à ce futur qui es néfaste pour l'homme et la fin de l’humanité ! La vie c'est des choses simples !