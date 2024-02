A quelques jours de la Saint-Valentin, Netflix a mis en ligne une nouvelle série romantique. «Un jour» nous plonge dans l'histoire d'amitié et d'amour entre Dexter et Emma, dont les destins s'entremêlent lors de leur cérémonie de remise de diplômes le 15 juillet 1988. Chaque épisode est consacré à un seul jour, le 15 juillet de chaque année, lors duquel les deux protagonistes se retrouvent. Emotions garanties.

À travers chaque épisode, nous suivons Emma et Dexter à un stade différent de leur vie. IMAGO/Landmark Media

Depuis le 8 février, une nouvelle série romantique a débarqué sur Netflix: «Un jour». Basée sur le roman éponyme de David Nicholls, elle met en vedette Ambika Mod (vue dans «This is Going to Hurt» dans le rôle d'Emma et Leo Woodall (vu dans «The White Lotus») en tant que Dexter. Ce n'est pas la première adaptation du célèbre roman.

En 2011, le film «Un jour», avec Anne Hathaway et Jim Sturgess en tête d'affiche, avait rencontré un accueil critique mitigé. Sa durée limitée ne permettait pas de dépeindre de manière adéquate la relation s'étalant sur deux décennies entre les deux personnages principaux. Netflix a décidé de remédier à la situation en proposant une nouvelle adaptation sous la forme d'une série comprenant quatorze épisodes d'une demi-heure en moyenne.

Une rencontre par an, le 15 juillet

L'intrigue suit deux personnages principaux: le séduisant playboy Dexter, issu d'un milieu social aisé, et l'indépendante Emma, d'origine modeste. Leur rencontre fortuite lors de la cérémonie de remise de diplômes à l'université en 1988 donne naissance à une nuit qui se prolonge en une journée entière. Le lendemain, ils se séparent après un baiser.

Au fil des années, Dexter et Emma suivent des chemins séparés, menant des vies très éloignées de celles qu'ils envisageaient autrefois. Malgré cela, ils maintiennent le lien spécial qu'ils ont partagé en se rencontrant une fois par an, le 15 juillet. Lors de ces rencontres annuelles, ils se confient sur leur vie, partageant révélations, opportunités manquées, émotions, déceptions et joies.

Loin d'adopter une tonalité mielleuse, l'intrigue décortique les relations entre les deux personnages qui oscillent entre l'amitié et l'amour, refusant de prendre des raccourcis faciles face aux parcours parfois complexes et douloureux vécus par les protagonistes.

L'intrigue suit le playboy Dexter, issu d'un milieu social aisé, et l'indépendante Emma, d'origine modeste. KEYSTONE

«Le coeur brisé»

«One Day» a su conquérir les coeurs, tant des fervents lecteurs du livre que des critiques. Si les œuvres de romance sont souvent reléguées au second plan ou snobées par la critique en raison de schémas narratifs répétitifs, «One Day» reçoit un accueil très positif, récoltant 91% d'avis favorables sur Rotten Tomatoes. Elle a rapidement grimpé dans le top 10 de la plateforme de streaming, se hissant même à la première place en Suisse.

Un succès qui s'explique notamment par la magnifique alchimie entre les deux acteurs principaux. De nombreux internautes confessent avoir eu «le cœur brisé» après avoir visionné la série. «Si vous souhaitez verser des larmes à la fin d'une série exceptionnelle, regardez One Day sur Netflix. J'étais en pleurs à la fin», confie une internaute sur X.