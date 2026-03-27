Le ministère russe de la Justice a annoncé vendredi que Pavel Talankine, réalisateur du documentaire oscarisé «Mr Nobody contre Poutine» avait été ajouté au registre des «agents de l'étranger», un label utilisé par le Kremlin pour réprimer ses détracteurs.

Un tribunal russe a interdit jeudi le documentaire de diffusion sur trois plateformes de streaming dans le pays (archives). IMAGO/CTK Photo

Keystone-SDA ATS

Animateur pédagogique et vidéaste dans une école de la petite ville de Karabach, dans l'Oural, M. Talankine a filmé dans le cadre de son travail l'embrigadement de plus en plus poussé des élèves, voulu par les autorités russes à partir de l'offensive lancée en Ukraine le 24 février 2022.

Opposé au conflit, il a fui son pays à l'été 2024 en emportant ces images à l'origine du film de 90 minutes, co-réalisé avec le réalisateur américain David Borenstein, qui a reçu mi-mars le prix du meilleur documentaire lors de la 98e cérémonie des Oscars.

Dans une notice accompagnant sa décision, le ministère de la Justice russe, sans nommer le documentaire, a accusé M. Talankine, aujourd'hui âgé de 35 ans, d'avoir «disséminé de fausses informations sur des décisions prises et des politiques menées par les autorités russes» et de s'être opposé à l'offensive en Ukraine.

Peu après sa victoire aux Oscars, un comité des droits humains rattaché à la présidence russe avait accusé le film d'avoir utilisé des images de mineurs sans le consentement de leurs parents.

Pour ce motif, un tribunal russe a interdit jeudi le documentaire de diffusion sur trois plateformes de streaming dans le pays, la juge estimant également qu'il comprenait «des signes de propagande véhiculant une attitude négative à l'égard du gouvernement» et du président russe, Vladimir Poutine.