Un tendre plongeon dans la vie de Marcel Pagnol

L'auteur du célèbre film d'animation «Les Triplettes de Belleville», Sylvain Chomet, revient au cinéma avec un oeuvre qui met en scène la vie Marcel Pagnol. Rencontre.

À l’apogée de sa gloire, Marcel Pagnol reçoit la commande d’une rédactrice en chef d’un grand magazine féminin pour l’écriture d’un feuilleton littéraire, dans lequel il pourra raconter son enfance, sa Provence, ses premières amours…. En rédigeant les premiers feuillets, l’enfant qu’il a été autrefois, le petit Marcel, lui apparaît soudain. Ainsi, ses souvenirs ressurgissent au fil des mots: l’arrivée du cinéma parlant, le premier grand studio de cinéma, son attachement aux acteurs, l’expérience de l’écriture.

C'est ainsi que l'on plonge dans le parcours riche et plein de rebondissements de l'auteur de «La gloire de mon père». Si l'enfance de Sylvain Chomet a été bercée par la lecture des oeuvres du Marseillais, c'est le petit-fils de Pagnol qui l'a décidé à lui consacrer un film, raconte-t-il: «Nicolas Pagnol m'a contacté pour faire un documentaire sur son grand-père, avec des petits bouts d'animation dedans. Et je n'aime pas tellement ce genre de format, j'ai toujours l'impression que l'animation, ça ne s'intègre pas vraiment bien à la vue réelle. J'ai demandé qu'on fasse le contraire: un dessin animé avec des utilisations d 'extraits de films mis en contexte».

Marcel et monsieur Pagnol Le film d'animation retrace le parcours de Marcel Pagnol, dont son ascension au théâtre. Photo: What Te Prod - Mediawan Kids & Family Cinema -Bidibul Productions - Walking the dog Le film a le doux accent de la Provence. Photo: What Te Prod - Mediawan Kids & Family Cinema -Bidibul Productions - Walking the dog Guidé par le petit Marcel, comme un fantôme de son enfance, Marcel Pagnol passe ses souvenirs en revue. Photo: What Te Prod - Mediawan Kids & Family Cinema -Bidibul Productions - Walking the dog Le réalisateur Sylvain Chomet, à l'heure de l'interview pour blue News. Photo: Unifrance L'affiche du film. Photo: What Te Prod - Mediawan Kids & Family Cinema -Bidibul Productions - Walking the dog

En suivant le petit Marcel à travers ses souvenirs, on apprend énormément de choses sur celui qui fut d'abord un homme de plume, encouragé très tôt par sa maman à écrire des poèmes. Sylvain Chomet commente: «C'est sûr que sa mère, c'était sa muse. Et voilà, comme tous les petits garçons, il voulait lui faire plaisir et de la rendre fière. Elle est morte très tôt dans sa vie, il avait 15 ans. Il n'était pas encore devenu un homme. Et ça a marqué sa relation avec les femmes, plus tard, et ça quand il a écrit ses souvenirs d'enfance, il les a fait satelliter autour du personnage de sa mère. Sa présence a toujours été là».

Le réalisateur note d'ailleurs qu'il a ce point commun avec Pagnol: «L'amour de sa mère, évidemment. Je ne l'ai pas perdue à 15 ans. Je l'ai perdue beaucoup plus tard, mais la perte est identique. La peine est identique», déclare-t-il.

Autre découverte: la scène culte de la partie de cartes dans «Marius» a bien failli ne jamais être vue! Sylvain Chomet raconte: «Il avait retiré cette partie de cartes parce qu'il trouvait que c'était trop vulgaire, que ça faisait sketch, que c'était un beau théâtre à Paris et que ça n 'allait pas du tout avec le lieu. Raimu lui avait dit: 'C'est dommage, mais c'est toi qui décides'. Et Raimu avait fait répéter la scène avec tous les autres comédiens en cachette de Pagnol. Et le jour de la générale, ils ont joué la partie de cartes et Pagnol était horrifié. Pour lui, c'était une véritable trahison. Et c 'est le moment où la pièce démarre vraiment, où les gens commencent à rire».

Et des anecdotes rocambolesques, le parcours de Marcel Pagnol en est truffé. On apprendra aussi que, plus tard, sous l'occupation allemande, le Marseillais a préféré détruire un film qu'il était en train de tourner plutôt que de laisser les Allemands le diffuser.

L'IA arrive et va «tout changer»

Artisan d'animation, Sylvain Chomet ne peut pas pour autant ignorer l'arrivée de l'intelligence artificielle. Et il jette un regard lucide sur la chose: «Ça va faire disparaître énormément de postes dans l'animation. Un dessin animé, en tout cas dans mon domaine à moi, c 'est un processus qui est très long, en fabrication, avec énormément de gens. Et je dirais qu'il y a 80% du travail sur un dessin animé traditionnel qui est très mécanique, qui n'est pas créatif du tout. Tout le travail des intervalles, de la mise en couleur. Il y a vraiment des choses très rébarbatives et qui ne font pas appel à des artistes. Et ça, c'est des postes qui vont disparaître. Parce que l'intelligence artificielle, si on s'en sert comme un esclave -et c'est comme ça qu'il faut la traiter- c'est de remettre les véritables artistes au centre de la création».

Pour en revenir à Pagnol, Sylvain Chomet pense d'ailleurs que l'auteur de «Jean de Florette» n'aurait pas été rebuté par l'IA: «Je ne sais pas ce qu'il aurait pensé par rapport à ça, mais probablement que ça l'aurait intéressé beaucoup. Il était intéressé par plein de choses. À la fin de sa vie, il a fait émettre de la télévision. Il trouvait ça formidable que les films puissent venir dans le foyer, chez les gens. Il n 'a jamais vu les nouveautés technologiques comme des menaces. À partir du moment où ce sont les créateurs et les artistes qui les prennent en charge, il n 'y a pas de menace», estime le réalisateur.

Une nostalgie assumée, un dessin animé doux et éducatif, un voyage dans le temps avec le plaisir des accents provençaux en prime: «Marcel et monsieur Pagnol» est un tendre moment à passer en famille.

Notre note: 7/10