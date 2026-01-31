  1. Clients Privés
FR

Ciné au Palais Un week-end de projections documentaires à Lausanne

ATS

31.1.2026 - 10:20

Ciné au Palais revient pour une douzième édition. Le week-end de projections documentaires propose treize films récents dédiés aux sciences, à l'archéologie, à la nature et aux grands enjeux contemporains. Rendez-vous les 7 et 8 février au Palais de Rumine.

"Ciné au Palais" propose un week-end de projections documentaires gratuites (archives).
"Ciné au Palais" propose un week-end de projections documentaires gratuites (archives).
ATS

Keystone-SDA

31.01.2026, 10:20

31.01.2026, 10:25

Le programme s'adresse autant aux familles qu'aux adultes. Par exemple, «Le secret du loup d'Ethiopie» dévoile le comportement étonnant d'un canidé qui lèche le nectar des fleurs, comme des sucettes. Le long métrage d'animation «Mary Anning, chasseuse de fossiles» raconte la jeunesse de la paléontologue britannique.

Dans un autre registre, «La gare des papillons» questionne l'avenir de l'ancienne gare de triage de Bâle devenue réserve naturelle: doit-elle servir de plaque tournante pour les marchandises ou pour les animaux et les plantes? Faut-il choisir le transfert modal ou la biodiversité?

Entrée libre

Le festival retient aussi «Tautavel, vivre en Europe avant Néanderthal» qui explore les origines de l'Humanité. Ce film qui a reçu plusieurs récompenses ouvre une fenêtre à la fois réaliste et rêvée sur la Préhistoire lointaine.

Avec Ciné au Palais, la bibliothèque et les musées du Palais de Rumine veulent rendre les savoirs scientifiques accessibles au plus grand nombre. Les projections s'accompagnent d'échanges avec les équipes des films et avec des spécialistes. L'entrée est libre.

Des visites guidées de l'exposition «Destination archéologie. 1798-Futur» sont proposées les deux jours. Le samedi 7 février à 14h00, les équipes du Naturéum organisent une visite thématique de l'exposition de photographies [Moving Pictures], qui aborde des enjeux environnementaux et humanitaires majeurs, notamment la protection des orangs-outans à Bornéo.

