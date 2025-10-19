  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Lausanne Une 24e édition du LUFF riche en événements

ATS

19.10.2025 - 23:46

Le Lausanne Underground Film & Music Festival (LUFF) s'est achevé dimanche soir avec la projection d"Anything That Moves», lauréat de la compétition internationale de longs métrages. Cette 24e édition proposait pas moins de 92 projections et 21 performances sonores.

Des films ont été diffusés au Casino de Montbenon à Lausanne (archives).
Des films ont été diffusés au Casino de Montbenon à Lausanne (archives).
ATS

Keystone-SDA

19.10.2025, 23:46

20.10.2025, 07:16

De mercredi à samedi, 93 artistes fusionnant performances sonores, réalisations cinématographiques, créations radiophoniques, ateliers, déambulations, conférences ou séances de dédicaces se sont succédé au casino de Montbenon, au cinéma Bellevaux, à l'auditorium de l'EJMA ou encore à la galerie HumuS, indiquent dimanche soir les organisateurs dans un communiqué.

La compétition des longs métrages a été remportée par «Anything That Moves», d'Alexander Phillips. «Cette réalisation poisseuse tournée en 16 mm et à l'humour décalé incarne [aux yeux du jury] 'de bout en bout l'esprit du cinéma underground dont le LUFF est la demeure'», écrivent les organisateurs.

Dans la catégorie des courts métrages, cinq distinctions ont été distribuées. Celle du meilleur court métrage expérimental est revenue à «The Martial Forest» de J Triangular. La prochaine édition du LUFF aura lieu en octobre 2026.

Les plus lus

Un grave accident a eu lieu à l’aéroport de Hong Kong !
Un éclair de Mbappé pour sortir le Real de l’ennui à Getafe
Donald Trump : «Comme vous le savez, ils ont été assez turbulents»
Atterrissage d'urgence et sortie de piste à Saint-Pétersbourg
L’ex-mari de Britney Spears : «La veille de notre mariage, c'est ce que tu décides de faire?»
Le président sortant de Chypre-Nord battu à la présidentielle