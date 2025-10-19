Le Lausanne Underground Film & Music Festival (LUFF) s'est achevé dimanche soir avec la projection d"Anything That Moves», lauréat de la compétition internationale de longs métrages. Cette 24e édition proposait pas moins de 92 projections et 21 performances sonores.

Des films ont été diffusés au Casino de Montbenon à Lausanne (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

De mercredi à samedi, 93 artistes fusionnant performances sonores, réalisations cinématographiques, créations radiophoniques, ateliers, déambulations, conférences ou séances de dédicaces se sont succédé au casino de Montbenon, au cinéma Bellevaux, à l'auditorium de l'EJMA ou encore à la galerie HumuS, indiquent dimanche soir les organisateurs dans un communiqué.

La compétition des longs métrages a été remportée par «Anything That Moves», d'Alexander Phillips. «Cette réalisation poisseuse tournée en 16 mm et à l'humour décalé incarne [aux yeux du jury] 'de bout en bout l'esprit du cinéma underground dont le LUFF est la demeure'», écrivent les organisateurs.

Dans la catégorie des courts métrages, cinq distinctions ont été distribuées. Celle du meilleur court métrage expérimental est revenue à «The Martial Forest» de J Triangular. La prochaine édition du LUFF aura lieu en octobre 2026.