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Cinéma Une avant-première très glamour pour une satire incontournable

ATS

21.4.2026 - 06:40

Vingt ans après que «Le diable s'habille en Prada» est devenu un classique du cinéma américain. Ses stars se sont réunies lundi à New York pour la première mondiale de sa suite tant attendue.

Meryl Streep, Emily Blunt, Stanley Tucci,et Anne Hathaway (de g. à dr.) lors de la Première de «The Devil Wears Prada 2» à New York.
Meryl Streep, Emily Blunt, Stanley Tucci,et Anne Hathaway (de g. à dr.) lors de la Première de «The Devil Wears Prada 2» à New York.
IMAGO/Cover-Images

Keystone-SDA

21.04.2026, 06:40

21.04.2026, 07:02

Meryl Streep, qui reprend le rôle de la tyrannique rédactrice en chef Miranda Priestly, a retrouvé sur le tapis rouge Anne Hathaway, Emily Blunt et Stanley Tucci pour «Le diable s'habille en Prada 2».

«On se disait: 'pourquoi ça a pris autant de temps?'», a lancé la septuagénaire américaine à Disney Plus, ravie de se glisser à nouveau dans la peau de son redoutable personnage.

Dans ce deuxième opus, on retrouve Andy Sachs (Anne Hathaway), de retour au magazine Runway, où Miranda Priestly, incarnée par Meryl Streep, doit faire face au déclin de la presse écrite.

La rédactrice en chef chevronnée est contrainte de se mesurer à son ancienne assistante frénétique, Emily Charlton (Emily Blunt), désormais une cadre supérieure influente qui contrôle les recettes publicitaires dont Miranda Priestly a besoin. La première de lundi a mis à l'honneur la mode, avec une tenue rouge de Givenchy pour la triple oscarisée Meryl Streep.

«Une leçon d'humilité». «Je ne progressais pas» : Anne Hathaway revient sur ses débuts difficiles

«Une leçon d'humilité»«Je ne progressais pas» : Anne Hathaway revient sur ses débuts difficiles

Tapis rouge

Ses partenaires à l'écran, Anne Hathaway et Emily Blunt, portaient respectivement des tenues Louis Vuitton et Schiaparelli. La première a remercié les fans pour avoir rendu cette suite possible: «Nous sommes vraiment là grâce à vous, parce que vous nous avez accueillies dans vos coeurs», a déclaré Anne Hathaway à Disney Plus.

Parmi les autres célébrités sur le tapis rouge: Anna Wintour, l'ancienne rédactrice en chef de Vogue, considérée comme l'inspiration du personnage incarné par Meryl Streep.

«Le diable s'habille en Prada 2» doit sortir dans les salles françaises le 29 avril. Son prédécesseur de 2006 est considéré comme une satire incontournable de l'industrie de la mode américaine, mettant en scène l'attrait du pouvoir et de l'ambition.

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