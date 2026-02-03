La «bande à Fifi» est de retour sur grand écran avec «Marsupilami». Philippe Lacheau et consorts restent fidèles à leur style irrévérencieux, tout en cherchant à plaire aussi à un public familial. Rencontre avec l'équipe du film.

«On porte tous la veste du film pour faire croire qu'on s'apprécie, mais en fait on se déteste», lâche Jamel Debbouze à l'heure de l'interview pour blue News. Evidemment, l'acteur plaisante: c'est une équipe bel et bien soudée qui assure la promo du «Marsupilami», qui sort au cinéma ce 4 février.

Après «Sur la piste du Marsupilami», signé en 2012 par Alain Chabat, Philippe Lacheau et sa bande se sont lancés à leur tour dans une adaptation des aventures de ce personnage mythique de la bande dessinée, imaginé en 1965 par le génial André Franquin.

L'équipe du film: (derrière, de g. à d.) Philippe Lacheau, Elodie Fontan, Tarek Boudali, Julien Arruti et (au premier plan) Corentin Guillot et Jamel Debouzze. Une grande partie du tournage a eu lieu en Thaïlande. David Ticoule et Ricky Salsa se retrouvent dans le même bateau! Le petit Léo reçoit un drôle de «chat» pour son anniversaire... Jamel Debbouze (ici aux côtés d'Elodie Fontan) retrouve son rôle de Pablito Camaron, déjà endossé dans la version du Marsupilami par Alain Chabat en 2012. Julien Arruti, Alban Ivanov, Philippe Lacheau et Jamel Debbouze à l'heure de l'interview pour blue News. L'affiche du film

Arriver après Chabat, un coup de pression pour Philippe Lacheau? : «C'est vrai que j'ai eu beauc les flopettes», reconnaît l'acteur, réalisateur et scénariste. «J’imagine que c’est pareil en Suisse, mais en France, Alain Chabat c’est un maître, c’est un génie de la comédie, on a énormément d’admiration. C’est pour ça qu’on n’a pas voulu faire une suite, mais plutôt notre version. Pour s’enlever toute cette pression».

Le résultat est efficace, drôle, rythmé mais aussi irrévérencieux, dans la ligne de ce que l’on a pu connaître dans les précédents films de la bande à Fifi. Mais pas complètement, remarque Julien Arruti: «Déjà dans ‹Alibi-com 2› on s’est dit qu’on pouvait se passer de gros mots, peut-être parce qu’on vieillit et qu’on a des enfants. Mais particulièrement pour le Marsupilami, on s’est dit qu’on n’allait pas y mettre de paire de roubignoles : ça n’est pas forcément adapté à un public de tous âges». Philippe Lacheau précise: «L’idée était de faire un film familial qui plaise aux plus petits, mais il fallait aussi que le public qui aime nos films s’y retrouve. Il y a eu un gros travail d’écriture en ce sens».

«Là on est quand même au cinoche !»

En plus des compères habituels de Philippe Lacheau, on retrouve au casting Jamel Debbouze, qui reprend son rôle de Pablito Camaron, en clin d’œil au Marsupilami d’Alain Chabat. Son ami et complice de longue date, Alban Ivanov, incarne un douanier bête, corrompu et méchant, qui participe à une émission de téléréalité. «Tu ne décides pas de faire partie d’une bande, c’est elle qui décide que tu en fais partie. En fait, on est une bande qui en a rejoint une autre et c’est un vrai kiff, on a été super bien accueillis», explique Jamel Debbouze.

Autre grand nom à l’affiche : Jean Reno endosse le rôle du méchant et l’acteur a quelque peu impressionné Philippe Lacheau : «Au début on n’ose pas le diriger. Il a quand même tourné avec Tom Cruise, Robert De Niro… À quelle heure moi je vais lui dire : ‹Jean, tu peux me la refaire différemment ?› Et puis très vite il nous met à l’aise et ça se passe très très bien et ça s’est fait très naturellement, très facilement. C’est vrai que quand on le voit dans le retour, on se dit : ‹Là on est quand même au cinoche !›»

«On s’est connus enfants, on avait des rêves plein la tête»

Jamel Debbouze résume : «Quand on prend autant de plaisir à tourner, le public s’en rend compte c’est sûr». Et manifestement, l’équipe du film, qui a sillonné la France -et la Suisse- pour en assurer la promotion, n'a pas envie que cela se termine.

Une ambiance familiale qui tient à coeur à Philippe Lacheau: «En fait avec Julien Arruti, on s'est connus enfants, on a avait des rêves plein la tête. On a vécu des mauvais moments, des fois ça ne marchait pas, donc il a fallu se serrer les coudes. Et ça fait dix ans qu'on vit des films et des aventures extraordinaires. Que le rêve continue le plus longtemps possible...».

Notre note: 7/10