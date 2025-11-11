L'acteur iranien Homayoun Ershadi est décédé mardi à l'âge de 78 ans après avoir lutté contre le cancer, a annoncé l'agence officielle IRNA. Il avait été révélé sur le tard par le classique «Le goût de la cerise», primé à Cannes.

L'acteur iranien Homayoun Ershadi est décédé mardi à l'âge de 78 ans. Imago

Keystone-SDA ATS

Acteur non professionnel, Homayoun Ershadi avait connu une notoriété internationale en interprétant le rôle principal du film «Le goût de la cerise» du défunt réalisateur iranien Abbas Kiarostami, Palme d'or du festival de Cannes en 1997.

Tout au long du film, la caméra de Kiarostami suit un homme en voiture, interprété par Homayoun Ershadi, dans les environs de Téhéran. L'homme arrête des personnes dans la rue pour leur proposer un travail: jeter quelques pelletées de terre sur son corps, le lendemain matin, quand il se sera suicidé.

Soldat, chômeur, ouvrier, tous rejettent la requête du candidat à la mort. Jusqu'à ce qu'il rencontre un vieux taxidermiste, qui accepte, mais tente aussi de lui redonner l'envie de vivre en lui rappelant «le goût de la cerise».

Né en 1947 à Ispahan, dans le centre de l'Iran, Ershadi avait étudié l'architecture et travaillé dans ce domaine avant de devenir acteur. Il a joué dans des productions hollywoodiennes, comme «Les Cerfs-volants de Kaboul» (2007), adaptation du roman éponyme de Khaled Hosseini, ou dans le film d'espionnage britannique «Un homme très recherché» (2014).

Il a fait aussi une apparition dans «Zero Dark Thirty» (2012) de Kathryn Bigelow, film qui retrace la mort d'Oussama ben Laden et qui avait été nominé aux Oscars.

La Maison du cinéma iranienne a confirmé son décès, saluant en Homayoun Ershadi une figure éminente du cinéma, du théâtre et de la télévision. Son décès est «triste» a commenté la porte-parole du gouvernement, Fatemeh Mohajerani, en le décrivant comme «un acteur noble et réfléchi du cinéma iranien» dans un message sur le réseau social X.