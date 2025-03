La réalisatrice canado-suisse Léa Pool était de passage à Lausanne pour présenter son film «Hôtel silence», qui sort en salles ce mercredi 19 mars. Pour blue News, elle évoque cette adaptation du roman «Ör», de l'écrivaine islandaise Auður Ava Ólafsdóttir.

Se réparer l'âme en réparant les stigmates de la guerre dans un pays qui sort à peine d'un conflit armé: tel est le chemin de Jean, le personnage principal d'«Hôtel silence».

Mais un autre «personnage» tient un rôle central dans le film: l'hôtel lui-même. L'impressionnant bâtiment existe bel et bien. La réalisatrice Léa Pool décrit: «C'est comme un paquebot posé sur des rails. C'est un architecte qui a construit un hôtel en béton selon des plans d'architecture navale, ce qui est quand même assez particulier».

blue News a vu le film pour vous Affiche du film Jean est un homme divorcé de 52 ans qui vit au Québec. Mais il a perdu le goût de l'existence. Bricoleur talentueux, il est prêt à utiliser son savoir-faire pour se suicider. Mais il ne veut pas que sa fille le découvre après avoir commis l'irréparable. Il décide alors de partir pour un pays qui sort de la guerre civile, quelque part en Europe, où il pense que sa mort passera inaperçue. Mais il fait erreur. Et contre toute attente, c'est là, dans l'Hôtel silence, qu'il va retrouver sa joie de vivre. La relation que Jean va nouer avec les propriétaires de l'hôtel est touchante. Entre les non-dits, les traumatismes, la résilience et l'espoir de jours meilleurs, la boîte à outils du bricoleur canadien va s'avérer bien utile. Si le film n'a rien de révolutionnaire, il est tout à fait plaisant à regarder et amène un message d'espoir bienvenu, tout en douceur. Notre note: 8/10

Mais trouver le lieu n'a pas été une mince affaire: «C'était pendant le Covid, je ne pouvais pas aller faire de repérages et il fallait que j'avance sur le projet. Alors j'ai pris une carte géographique et j'ai fait toute l'Adriatique et toute la Méditerranée, ville après ville, à taper le nom d'une ville, regarder quel hôtel il y avait dans cette ville-là et je n'ai jamais trouvé. Jusqu'à ce que j'arrive à cet hôtel, qui se trouve à la frontière de l'Espagne et de la France».

Un homme en crise qui arrive dans un pays en transition: le sujet du roman «Ör», dont le film est une adaptation, était comme taillé pour Léa Pool. La réalisatrice et scénariste canado-suisse confirme: «Oui, c'est vrai que c'est une constante dans mes films. Un hôtel, c'est un lieu de transition, les gares c'est des lieux de transition, une guerre c'est une période de transition... c'est là qu'on avance le plus dans nos propres vies. Moi je pense qu'on est dans nos existences pour grandir, pour apprendre, ça nous permet d'être plus curieux. Je trouve que c'est des personnages qui sont intéressants parce qu'ils sont dans une sorte de déséquilibre momentané, mais qui vont passer d'un état à un autre état. Une psychanalyse c'est ça: c'est tout un univers à redéfaire et à reconstruire».

Hôtel silence Sébastien Ricard incarne Jean, un homme qui a perdu le goût de vivre. Photo: Hôtel silence/ Film Les protagonistes du film, postés au sommet de l'hôtel en forme de bateau. Photo: Hôtel silence/ Film La réalisatrice Léa Pool avec l'acteur principal, Sébastien Ricard. Photo: Hôtel silence/ Film L'actrice Irène Jacob fait une apparition dans l'histoire, où elle incarne une reporter de guerre. Photo: Hôtel silence/ Film Hôtel silence Sébastien Ricard incarne Jean, un homme qui a perdu le goût de vivre. Photo: Hôtel silence/ Film Les protagonistes du film, postés au sommet de l'hôtel en forme de bateau. Photo: Hôtel silence/ Film La réalisatrice Léa Pool avec l'acteur principal, Sébastien Ricard. Photo: Hôtel silence/ Film L'actrice Irène Jacob fait une apparition dans l'histoire, où elle incarne une reporter de guerre. Photo: Hôtel silence/ Film

Le changement qui va s'opérer chez le personnage principal est lié aux gens qu'il va rencontrer. Et comme on l'entend dans le film, une rencontre peut parfois tout changer.

Léa Pool en sait quelque chose: «La première rencontre qui a tout changé pour moi, c'est quand j'habitais à Lausanne. J'avais un copain qui lui faisait un échange avec le Québec, comme sociologue. C'était des échanges de professeurs. Et il me dit: 'pourquoi tu ne viens pas avec, je sais que tu aimes faire de la photo, tu pourrais faire une année en communication à l'Université du Québec'. Je dis: 'ah oui, pourquoi pas?', et pour finir lui n'a jamais pu partir. Moi je suis partie et c'est le début de mon métier, c'est un pur hasard».

Et c'est aussi une rencontre qui l'a décidée à adopter sa fille, aujourd'hui âgée de 30 ans. «Tous les mouvements importants que j'ai faits, ça a été toujours quelque chose de positif pour moi», conclut-elle.