Céline Dion va faire l'objet d'une nouvelle série, qui explorera son éducation et ses débuts. Son frère Jacques Dion, à la production, s'est dit «fier» de ce projet.

La chanteuse canadienne Céline Dion, lauréate de l'édition précédente du « Grand Prix Eurovision de la chanson », photographiée le 18 février 1989. (KEYSTONE/Str) KEYSTONE

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Une série télévisée relatant la vie familiale de Céline Dion est en développement.

Le nouveau projet, dont le titre provisoire est Growing Up Dion, a reçu le soutien de la famille de la chanteuse canadienne. L'adaptation de l'enfance et de la vie familiale de la star est produite par son frère, le compositeur Jacques Dion, et est fondée sur Dion, A Family Saga, écrit par son neveu Jimmy Dion.

Créée par la scénariste et productrice Zoë Green, Growing Up Dion explorera les débuts de la chanteuse au Québec, et son éducation au sein d'une famille nombreuse. La série décrira également sa relation avec sa mère, Thérèse, et ses liens étroits avec ses 13 frères et sœurs, ainsi que la façon dont ce cadre familial a contribué à faire d'elle une superstar mondiale.

Dans un communiqué, Jacques Dion a déclaré que ce projet était «profondément important» pour la famille.

« Cette série représente quelque chose de profondément important pour notre famille, car elle capture l'esprit, les luttes et l'amour qui ont défini notre éducation», a-t-il précisé. « Nous sommes fiers de pouvoir enfin partager cette histoire avec le monde d'une manière qui nous correspond.»

Le casting n'a pas encore été annoncé. Céline Dion a déjà été interprétée par Christine Ghawi dans le film Céline (2008) et par Valérie Lemercier dans la comédie musicale Aline (2021). Elle a également été incarnée par Marla Mindelle, nommée aux Tony Awards, dans la comédie musicale Titanique, qui raconte l'histoire du Titanic du point de vue de la chanteuse.

L'annonce intervient peu après que Céline Dion, qui lutte contre le syndrome de la personne raide depuis plusieurs années, a annoncé une série de spectacles en résidence à Paris à partir du 12 septembre.