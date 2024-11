Les bilans de la 19ème saison de «L'Amour est dans le pré» arrivent bientôt. Cette année, Valentin a vécu une expérience encore plus chargée en émotions qu'il aurait pu le croire. L'élue de son coeur lui a annoncé pendant le tournage qu'elle souffrait d'un cancer. Mais, contrairement à ce que craignait Flavie, le jeune agriculteur l'a soutenue pendant son traitement.

Rédaction blue News Valérie Passello

Parfois, plus l'histoire est difficile, plus elle est belle. C'est ce que l'on peut se dire en voyant le parcours de Valentin dans la saison 19 de «L'Amour est dans le pré», sur M6.

C'est seulement 15 jours après son séjour chez Valentin que Flavie a appris sa maladie: un sarcome d'Ewing cutané lui a été diagnostiqué. L'élue du coeur de l'agriculteur de 27 ans a immédiatement pris le taureau par les cornes: «Moi j'étais sur mon tracteur, elle me dit: 'T'arrêtes tout, il faut que je te parle'», raconte Valentin.

Alors que leur relation était encore toute fraîche, la jeune femme de 21 ans craignait que l'éleveur normand de vaches laitières la laisse tomber à l'annonce de la terrible nouvelle. Lorsque que le magazine Purepeople pose la question à l'intéressé, il répond très simplement: «Ah non, je n'ai pas hésité du tout».

La perte des cheveux, un coup dur

Valentin développe: «Des drames, j'en ai eu et je m'en suis toujours relevé plus ou moins facilement. Alors, je me suis juste dit que je serai là pour l'épauler. (...) Le mot cancer, c'est normal que ça chamboule mais il y a des traitements, il faut y aller et il faut vivre.».

Flavie a suivi un traitement de chimiothérapie et effectuait ses périodes de convalescence chez Valentin. Les liens entre les deux tourtereaux s'en sont assurément resserrés.

Mais tout n'a pas été rose. Par exemple, Valentin a mal vécu la perte de cheveux de Flavie, confie-t-il à Purepeople: «J'ai eu beaucoup de mal parce que les couper du jour au lendemain, ce n'est pas évident, j'ai eu du mal à m'y faire. Et puis, elle ne m'a pas laissé le choix, c'est ça qui m'a blessé quand même parce qu'elle n'est pas toute seule, il faut penser aux autres...»

Toutefois, fidèle à lui-même, le jeune homme a préféré ne rien dire.

Tournage chamboulé

Après le séjour à la ferme, le tournage s'est passé de manière différente. Valentin se souvient auprès de Purepeople: «La production appelait toutes les semaines et tous les quinze jours pour prendre des nouvelles et voir comment ça allait. Et puis on a eu de la chance, c'est que Flavie était bien, pas trop affaiblie. La rencontre avec ses parents a quand même été avancée parce que j'allais aller à sa première chimio et il fallait que je les rencontre avant. Ça allait de soi, il fallait que je connaisse un minimum sa famille».

Malgré tout, le couple semble avoir bien tenu le choc. En témoigne une photo postée par Flavie sur son compte Instagram ce mardi. La jeune femme a terminé sa chimiothérapie fin septembre et même si elle se porte bien, elle reste sous surveillance, indique encore l'élu de son coeur.