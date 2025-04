Lemercier - Darmon: une histoire d'amour en Suisse, façon «L'Emmerdeur»

«Aimons-nous vivants» sort en salles ce mercredi 16 avril. Cette comédie romantique drôle et enlevée, avec Valérie Lemercier et Gérard Darmon, a été tournée en grande partie en Suisse. Rencontre avec la comédienne Valérie Lemercier et le réalisateur, Jean-Pierre Améris.

D'un côté, le réalisateur Jean-Pierre Améris, un grand gaillard à fleur de peau. On lui doit, entre autres, «Les émotifs anonymes», qui s'inspirait directement de son vécu. De l'autre, Valérie Lemercier, star d'un nouveau long-métrage: la comédie romantique «Aimons-nous vivants», où elle partage l'affiche avec Gérard Darmon. À Genève, non loin des lieux du tournage, l'un et l'autre répondent aux questions de blue News.

blue News a vu le film pour vous Affiche du film Antoine Toussaint, un chanteur à succès en bout de course, pas vraiment malade mais déprimé, décide d'aller mourir en Suisse. Mais dans le train pour Genève, il rencontre Victoire, une femme franchement déjantée, qui se trouve être fan de lui. Et, pour le plus grand dépit du crooner, elle ne va plus le lâcher... Ce film est une heureuse surprise. Peut-être parce que c'est le printemps, peut-être parce que l'on a envie de tendresse dans un monde où elle fait cruellement défaut, ou peut-être simplement parce que c'est une bonne histoire, portée avec talent par ses protagonistes. Le contraste entre les deux personnages amène du sel au récit. Et tant Valérie Lemercier que Gérard Darmon évitent habilement la glissade vers des caricatures d'eux-mêmes, ce que l'on aurait pu craindre de prime abord. Le film est bien écrit, avec quelques punchlines très efficaces, dans un décor -soyons un peu chauvins- somptueux. Un très bon moment, sans prise de tête. Notre note: 8/10

C’est la première fois que vous travaillez ensemble: comment ça s'est passé?

Valérie: Je connais Jean-Pierre parce qu'on a une amie en commun depuis peut-être 20 ans. Mais on s'est vus comme ça, le dimanche, pour un thé. Et puis, un matin, j'ai reçu un scénario et j'ai tout de suite aimé. L'histoire, les personnages, tout. Et j'ai dit oui dans la journée, ce qui ne m'arrive jamais.

Jean-Pierre: En effet on s'était croisés mais on ne se connaissait pas et je n'ai pas appelé Valérie en disant: «j'écris pour vous». Vous voyez c'est risqué, la personne peut ne pas aimer... ça m'est arrivé d'ailleurs.

Valérie, dans ce film, vous incarnez Victoire, une personne aussi originale que touchante, qu’est-ce qui vous a plu dans ce personnage à la lecture du scénario ?

J'ai aimé qu'elle soit borderline, atypique, mais foncièrement optimiste. J'ai aimé aussi le rapport avec sa fille, parce qu'elle est une mère peu rassurante, on va dire. Et je trouvais ça amusant. C'est à dire que c'est un personnage avec beaucoup de facettes. Elle m'a touchée dans sa façon d'insister, de toujours revenir... Parce qu'elle se fait quand même beaucoup jeter et elle perd jamais l'espoir.

Jean-Pierre, Victoire va être la rencontre qui va tout changer pour Antoine Toussaint, un chanteur au bout du rouleau, joué par Gérard Darmon : vous avez tout de suite pensé à ce tandem de comédiens ?

C'est vraiment écrit pour eux deux et avec l'excellente scénariste et dialoguiste Marion Michau, ça nous a vraiment portés, ça nous a quand même inspirés de penser à eux deux, ça faisait l'étincelle. Gérard Darmon a aussi répondu dans la même journée, ce qui n'arrive jamais d'habitude. Valérie comme réalisatrice, je ne sais pas, mais moi j'attend parfois des plombes. On attend longtemps avant qu'ils lisent et aussi parfois la réponse.

« On aimait cette rencontre un peu façon 'L'Emmerdeur' » Jean-Pierre Améris Réalisateur

Comme toujours, mes comédies, ça parle de choses personnelles. Je m'inquiète beaucoup, les années passant: si je ne faisais plus mon métier -qui est la passion de ma vie- qu'est-ce que je ferais? Je ne suis pas sûr d'avoir trouvé la réponse. Et est-ce que j'aurais envie de vivre? On est parti sur ça, avec l'idée en effet d'une comédie, comme le genre le veut, la rencontre de deux personnages fort différents, même opposés.

Lui n'a plus envie de vivre et elle a très envie de vivre. Et qui va gagner? C'est une comédie, donc on sait que ça va vers le positif et la drôlerie. On aimait cette rencontre un peu façon «L'Emmerdeur», ça me faisait rire rien que de les voir ensemble. Elle est en effet du côté de la pulsion de vie, et lui plus de la pulsion de mort, et donc: comment vont-ils s'aider l'un l'autre et retrouver le goût de la vie à tous les deux? Ça n'est pas une publicité pour mourir! (rires)

En toile de fond de cette comédie, il y a ce thème très sérieux, dont on parle beaucoup au niveau politique aujourd'hui en France: l’euthanasie – le droit de mourir dans la dignité. Quelle est votre opinion à ce sujet ?

Jean-Pierre: Moi je suis absolument pour le droit à choisir sa mort, les conditions. Là en effet, c'est moins le sujet que la tendance, parce que cet homme ne peut plus monter sur scène, ce chanteur ne peut plus exercer sa passion et son chant, il n'a plus envie de vivre.

Et puis aussi parce que -c'est ce qu'il va découvrir dans le film- c'est un parcours initiatique, c'est un voyage. Il est très égocentré, il est un peu comme moi pour dire la vérité, et il n'existe que par ses oeuvres. Il va découvrir justement qu'on peut exister pour soi-même. C'est ce que lui apporte Victoire, joliment, c'est d'être aimé pour lui-même.

«C'est la chose que j'aime montrer dans mes films: c'est comment des solitaires arrivent à se lier.» Jean-Pierre Améris Réalisateur

Valérie: Moi, il y a plein de choses dans la vie qui me plaisent tellement, comme faire du repassage, faire la cuisine... si mon métier s'arrêtait, je trouverais un sens à ma vie. Je me dis que, dans une journée, il y a toujours un truc marrant à voir. Et même dans les fins de vie... il y a toujours une chose, ne serait-ce qu'être en contact avec la nature... je ne sais pas.

Moi, je ne le ferais pas. Voilà, chacun fait ce qu'il veut, évidemment. Mais moi, je ne suis pas... J'avais fait un sketch où je partais en Suisse, je passais avec une valise et finalement, je disais: «Trois heures pour faire les papiers, j'ai changé d'avis!» Je préfère être du côté de celui qui change d'avis.

Et d'ailleurs, ça me fait beaucoup rire dans le film, tout ce thème, parce qu'en fait c'est très tabou pour moi. J'ai vu un reportage: il y a une Québécoise qui a convoqué les siens. Elle est filmée, elle leur dit au revoir et pour les derniers instants, on n'entend que sa voix et on entend un des enfants qui dit: «Maman, elle n'est plus là». Enfin bon, chacun réagit comme il peut, mais moi, moi, ça m'a... au lieu de me glacer, ça m'a un peu fait rire.

Jean-Pierre: Mais on arrive à en rire, justement, c'est une comédie. En les faisant, les comédies, le but est d'arriver à rire de nos inquiétudes, de nos angoisses, de nos névroses. Ça devient moins tabou, parce que ça allège un peu les choses. C'est vraiment important pour moi. Valérie, elle aime faire rire les gens, et moi de plus en plus.

Un mot aussi sur la Suisse: on voit le Jet d’eau de Genève sur l’affiche du film, un écrin tout trouvé pour cette histoire ?

Jean-Pierre: J'aime beaucoup venir ici et que je m'y sens bien. Même si on n'est pas loin, cette échappée géographique m'a plu. C'est un vrai voyage. Le film, c'est un voyage.

Les choses vont s'inverser entre eux: lui qui ne parle que de lui, à un moment donné, va s'occuper d'elle, va l'aider à se remettre d'aplomb avec sa fille et va trouver un sens à sa vie justement en se liant. Moi c'est la chose que j'aime montrer dans mes films: c'est comment des solitaires arrivent à se lier. C'est mon motif, parce que dans la vie je ne suis pas très fort pour ça, mais au cinéma c'est ce que j'aime montrer.