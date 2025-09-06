  1. Clients Privés
Mostra de Venise Le Lion d'or à «Father Mother Sister Brother»

ATS

6.9.2025 - 21:18

Le film «Father Mother Sister Brother» de l'Américain Jim Jarmusch s'est vu décerner samedi, à la surprise générale, le Lion d'or à la 82e Mostra de Venise. Le film-événement sur Gaza, «The Voice of Hind Rajab» a également été récompensé.

Le réalisateur américain Jim Jarmusch a reçu le Lion d'or samedi soir.
Le réalisateur américain Jim Jarmusch a reçu le Lion d'or samedi soir.
ATS

Keystone-SDA

06.09.2025, 21:18

06.09.2025, 21:22

«Father Mother Sister Brother» est une exploration des relations familiales dans un triptyque entre le New Jersey, Dublin et Paris, avec un casting cinq étoiles composé d'Adam Driver, Cate Blanchett, Tom Waits...

Longtemps considéré comme favori, le film de la réalisatrice Kaouther Ben Hania sur Gaza a été récompensé du Lion d'argent, le deuxième prix le plus important du festival.

