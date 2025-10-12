  1. Clients Privés
Vevey Le VIFFF revient faire rire le public sur une note «Sex & Comedy»

ATS

12.10.2025 - 10:20

Le festival international du film comique de Vevey (VIFFF) revient du 22 au 26 octobre pour une 11e édition. Au total, 46 longs métrages et 20 courts métrages seront programmés sur cinq jours, représentant 22 pays. Le thème choisi pour cette année est «Sex & Comedy». Cette édition 2025 aura aussi une invitée d'honneur: la réalisatrice, scénariste et actrice française Sophie Letourneur.

Après une première réussie en 2024, l'Open Air d'automne du VIFFF retrouve la place du Marché à Vevey pour des projections gratuites sous les étoiles (archives).
Après une première réussie en 2024, l'Open Air d'automne du VIFFF retrouve la place du Marché à Vevey pour des projections gratuites sous les étoiles (archives).
ATS

Keystone-SDA

12.10.2025, 10:20

12.10.2025, 12:35

«Sex & Comedy», ou comment le désir, les tabous et les rapports de genre nourrissent-ils le rire au cinéma: c'est ce fil rouge qui traverse les nombreux films de cette nouvelle édition, indiquent les organisateurs dans un communiqué. Au total, 90 projections, conférences et spectacles sont prévus à Vevey.

Les vendredi 24 et samedi 25 octobre, une sélection de l'oeuvre de Sophie Letourneur sera projetée dans le cadre du festival. La cinéaste donnera également une masterclass qui sera l'occasion de revenir sur sa carrière et son approche du cinéma comique en particulier.

Le VIFFF reste fidèle à sa mission rassembleuse: après une première réussie en 2024, l'Open Air d'automne retrouve la place du Marché pour des projections gratuites sous les étoiles, relèvent les responsables. De son côté, le mini VIFFF convie les enfants à découvrir la comédie à travers des projections et des ateliers.

Autour de 9000 entrées

Les Nocturnes, elles, proposent des expériences «déjantées et transgressives». VIFFF Explore s'ouvre pour sa part à des formes aux frontières du genre, alors que CHCHCH met en lumière la créativité du cinéma suisse, soulignent encore les organisateurs.

«Le VIFFF affirme ainsi sa conviction que l'humour offre une manière unique de regarder notre monde. Dans une époque traversée par la censure et la violence, pouvoir rire ensemble n'a rien d’anodin. La comédie peut être une manière de résister, de réaffirmer notre humanité commune et de créer des liens, là où d'autres voudraient les briser», écrivent-ils.

A noter que le festival est passé à cinq jours depuis son édition 2024, soit un de plus qu'auparavant. L'an dernier, le VIFFF avait enregistré plus de 9000 entrées, soit environ 1000 de plus qu'en 2023.

