Vingt ans après son arrêt sur TF1, le Bigdil, jeu emblématique animé par Vincent Lagaf', a fait son grand retour sur RMC Story. Bien que le concept et le décor soient restés identiques, l'animateur a dû adapter son style d'animation aux nouveaux codes de la société.

Vincent Lagaf' a dû revoir certaines facettes de son humour pour le retour du Bigdil à la télévision. Covermedia

Bill l'extraterrestre, les gafettes, les gimmicks qui rythment le jeu: la production a pris soin de conserver tous les ingrédients qui ont fait le succès de l'émission sur TF1. Pour son grand retour, ce jeudi à 21h10 sur RMC Story, aucune prise de risque n'a été faite.

Interrogé par le Figaro, Vincent Lagaf' n'a pas caché son enthousiasme : « Je retrouve le Bigdil tel que je l'ai aimé, tel que je l'ai créé, tel que toute l'équipe initiale s'est donné la peine de le faire. C'est exactement ce que je voulais. Honnêtement, je ne peux pas rêver mieux et je ne sais pas si après, je ferai encore autre chose. Comme disait Hervé Hubert, le premier producteur du Bigdil: «On n'est pas à l'abri du succès», une phrase que j'adore. Si on arrive à faire un joli carton avec ce truc-là, je pense que j'arrêterai».

Cette nouvelle version reste donc fidèle en tous points à l'originale. A quelques détails près.

Si l'animateur de 65 ans a insisté auprès de la production pour que le jeu revienne dans sa version originale, il a tout de même dû s'adapter à l'époque et ajuster certains aspects de son humour.

« Le producteur est venu me voir et m'a expliqué qu'il allait devoir couper pas mal de choses», a-t-il raconté. « Quand je prends l'accent portugais, ce n'est pas pour me moquer des Portugais, c'est ce que je fais depuis 40 ans. Aujourd'hui, si tu prends l'accent arabe, on te traite de raciste, mais pas si tu prends l'accent québécois. Ça, c'est terriblement hypocrite. J'ai arrêté la télé, mais je n'ai pas changé. Je me force donc à m'adapter, parce que je n'ai pas envie de donner du grain à moudre à des gens en quête de polémique.»