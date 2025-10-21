  1. Clients Privés
Lausanne La Cinémathèque suisse a son nouveau directeur

ATS

21.10.2025 - 10:31

Vinzenz Hediger est le nouveau directeur de la Cinémathèque suisse à Lausanne. Ce professeur en études cinématographiques, âgé de 56 ans, succédera à Frédéric Maire à partir du 1er janvier 2026.

Vinzenz Hediger sera le nouveau directeur de la Cinémathèque suisse dès janvier 2026, poste auquel il avait renoncé en 2008 (photo d'illustration).
Vinzenz Hediger sera le nouveau directeur de la Cinémathèque suisse dès janvier 2026, poste auquel il avait renoncé en 2008 (photo d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

21.10.2025, 10:31

21.10.2025, 11:59

Fin 2007, l'Argovien avait été nommé une première fois à la tête de la Cinémathèque. A la surprise générale, il avait renoncé à ce poste en janvier 2008. Revenu sur sa décision quelques heures plus tard, il avait ensuite, à nouveau, changé d'avis pour privilégier sa carrière académique en Allemagne. Il fait aujourd'hui son retour en tant que directeur.

A Francfort

Critique de cinéma au début de sa carrière, Vinzenz Hediger a enseigné dans plusieurs universités européennes et aux Etats-Unis. Il a également dirigé d’importants projets de recherche interdisciplinaires consacrés au cinéma et aux archives, a communiqué le Conseil de fondation de la Cinémathèque suisse mardi.

Auteur de plusieurs ouvrages et articles, M. Hediger occupe actuellement le poste de professeur en études cinématographiques à la Goethe Universität de Francfort-sur-le-Main.

Son parcours allie «excellence académique, expérience institutionnelle et engagement en faveur des archives audiovisuelles, faisant de lui un interlocuteur privilégié des communautés scientifiques, culturelles et professionnelles», poursuit le communiqué. Il a été choisi parmi 40 dossiers de candidature.

Cinquième directeur de la Cinémathèque suisse, Vinzenz Hediger aura pour mission de conduire l’institution dans une nouvelle phase de développement, entre rayonnement public, préservation des collections et gestion stratégique. Ce quadrilingue – il parle allemand, anglais, français et italien – travaillera sur les trois sites de Lausanne, Penthaz (VD) et Zurich.

Plus de dix millions d'objets

Suite à la défection de M. Hediger, Frédéric Maire avait été nommé à la tête de l'institution qu'il a dirigée de fin 2009 à fin juin 2025. Il a notamment piloté la construction du Centre de recherche et d'archives de Penthaz, ouvert en 2019, la numérisation de l'archivage, ainsi que de la rénovation du cinéma historique Le Capitole à Lausanne.

Basée dans le canton de Vaud et à Zurich, la Cinémathèque suisse a pour mission de conserver, restaurer et valoriser le patrimoine cinématographique, national et international. Elle propose également des projections à Lausanne, au cinéma Capitole, dans des festivals et des salles associées, accorde des prêts pour des expositions et collabore avec le monde académique et de l’édition.

Fondée en 1948, elle abrite une collection de plus de dix millions d’objets, l’une des plus importantes au monde consacrée au septième art.

