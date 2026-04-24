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Cinéma Visions du Réel: «From Dawn to Dawn» et «Nicole Nicole» primés

ATS

24.4.2026 - 20:41

La réalisatrice Xisi Sofia Ye Chen remporte le Grand Prix de la compétition internationale longs métrages à Visions du Réel avec «From Dawn to Dawn». «Nicole Nicole» de la franco-suisse Lauren Dällenbach gagne la compétition nationale.

La directrice artistique de Visions du Réel, Emilie Bujès, – dont c'est la dernière édition – a remis les prix à Nyon vendredi soir. (archives)
La directrice artistique de Visions du Réel, Emilie Bujès, – dont c'est la dernière édition – a remis les prix à Nyon vendredi soir. (archives)
ATS

Keystone-SDA

24.04.2026, 20:41

24.04.2026, 21:09

Le premier long métrage de Xisi Sofia Ye Chen, une réalisatrice et scénariste espagnole, née de parents immigrants chinois, est salué «pour sa justesse et sa distance», ont indiqué les organisateurs vendredi dans un communiqué. À la fois sœur et cinéaste, elle y observe son frère dans une position délicate.

World Press Photo 2026. La photo d'une famille de migrants séparée par l'ICE primée

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Le Prix de la Compétition Nationale a été attribué à «Nicole Nicole», de Lauren Dällenbach, également un premier film. Il aborde avec tendresse, humour et complexité la relation de co-dépendance entre sa tante Nicole et sa grand-mère Alberte. «Il imagine aussi des formes d’émancipation pour atténuer la peur de vivre seules», selon les jurés.

Visions du Réel se poursuit jusqu’à dimanche soir avec plusieurs séances consacrées aux films primés.

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