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Cinéma Visions du Réel, le documentaire à l’épreuve d'un réel incertain

ATS

24.3.2026 - 11:30

À Visions du Réel, le cinéma documentaire s’impose comme un repère dans un monde où «le réel s'efface». La nouvelle édition, qui se tient du 17 au 26 avril, reflète une production en forte hausse et une diversité record.

Emilie Bujès, la directrice artistique de Visions du Réel, a dévoilé la programmation de la prochaine édition du Festival du cinéma documentaire, qui se tiendra à Nyon du 17 au 26 avril.
Emilie Bujès, la directrice artistique de Visions du Réel, a dévoilé la programmation de la prochaine édition du Festival du cinéma documentaire, qui se tiendra à Nyon du 17 au 26 avril.
ATS

Keystone-SDA

24.03.2026, 11:30

24.03.2026, 11:36

La manifestation s’ouvrira avec «Cover-Up», le dernier film de Laura Poitras, en présence de plusieurs personnalités, dont Alain Berset, l'ancien conseiller fédéral et actuel secrétaire général du Conseil de l'Europe. La réalisatrice américaine, oscarisée pour «Citizenfour» consacré au lanceur d'alerte Edward Snowden, dresse le portrait du journaliste américain Sy Hersh qui a révélé de grands scandales, du Watergate à la guerre du Vietnam. «Elle a mis vingt ans à le convaincre de participer», a précisé la directrice artistique du Festival, Emilie Bujès, à Keystone-ATS.

Sur le plan artistique, la compétition internationale de longs métrages se distingue cette année par la présence de trois films suisses sur les treize sélectionnés, un phénomène irrégulier mais «assumé».

https://www.visionsdureel.ch/

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