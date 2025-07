«Je n’ai pas grand-chose à cacher» : Léa Salamé révèle son salaire et son vrai prénom

Dans un mois, Léa Salamé reprendra la présentation du JT de 20H de France 2 à la suite d'Anne-Sophie Lapix. L'occasion pour l'animatrice de faire la promotion de ce rôle et de montrer comment elle compte apporter un nouveau souffle au service public.

Léa Salamé

Covermedia Covermedia

La rentrée approche à grand-pas pour Léa Salamé. Et cette rentrée, l'animatrice de 45 ans s'en souviendra certainement pendant très longtemps en raison de la nouvelle aventure qu'il l'attend. Elle présentera le JT de 20H sur France 2, tout en conservant son émission du samedi, Quelle époque!, faisant d'elle l'une des grandes figures de la Deux.

Mais à l'orée de ce nouveau programme bien chargé, Léa Salamé a choisi de jouer la carte de la franchise. «Je n'ai pas grand-chose à cacher», a-t-elle lancé lors d'une interview récente avec Libération, avant de révéler qu'elle toucherait 25’000 euros par mois pour la présentation du JT de France 2. Le quotidien précise toutefois que ce montant est «deux fois moins élevé» que celui que BFMTV lui aurait proposé pour une émission semblable à Quelle époque!, mais Léa Salamé a choisi de ne pas placer l'argent au centre de sa décision.

Et puisque l'heure est aux révélations, l'ancienne animatrice de France Inter s'est aussi confiée sur son prénom de naissance, qu'elle a modifié dans sa jeunesse après plusieurs années de railleries à l'école. Il se trouve en effet qu'avant d'être «Léa», la journaliste franco-libanaise était «Hala», ce qui signifie «l'auréole» en arabe. Or, après moult moqueries et commentaires désobligeants voire racistes sur ses origines, la jeune femme a modifié son état civile pour devenir «Léa Salamé» avant son entrée à l'École alsacienne.