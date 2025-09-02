  1. Clients Privés
«Retour aux sources» Warwick Davis reprend son rôle du professeur Flitwick dans la série Harry Potter

Covermedia

2.9.2025 - 18:20

Warwick Davis est le premier comédien des films originaux de Harry Potter dont la présence est annoncée dans la série HBO. Sur Instagram, l'acteur a écrit qu'il avait le sentiment « d'un retour aux sources».

Warwick Davis
Warwick Davis

Covermedia

02.09.2025, 18:20

Warwick Davis sera à nouveau le professeur Filius Flitwick dans la série télévisée Harry Potter.

L'acteur britannique est la première star du film original à reprendre son rôle dans la série télévisée.

À côté d'une photo de lui accroché à l'extérieur d'un train, Warwick Davis a écrit le 1er septembre (25) sur Instagram: « Poudlard a toujours occupé une place très spéciale dans mon cœur. Lorsque j'ai enfilé pour la première fois la robe du professeur Flitwick il y a toutes ces années, je n'aurais jamais pu imaginer le voyage où ce personnage – et le monde des sorciers – m'emmèneraient. Merci à tous les fans qui ont fait vivre la magie. J'ai hâte de vous revoir en classe. À de nouvelles aventures à Poudlard!»

Dans un message accompagnant la photo, le comédien a ajouté que ce rôle lui donnait « l'impression d'un véritable retour aux sources».

L'acteur de 55 ans a incarné divers personnages, dont Flitwick, et Griphook le chef des gobelins de la banque Gringotts, dans les huit films de la franchise fantastique entre 2001 et 2011. Il avait déjà exprimé son intérêt pour rejoindre la série en février. « Je pense que ce serait formidable d'avoir quelques acteurs historiques dans la série afin de faire le lien avec les films. Mais qui sait? Je ne dirais jamais jamais. J'adore travailler», avait-il déclaré aux journalistes après avoir reçu le prestigieux prix BAFTA Fellowship lors des BAFTA Film Awards.

Le casting de la star a été révélé le 1er septembre à l'occasion du Back to Hogwarts, une célébration annuelle pour les fans d'Harry Potter qui coïncide avec la date à laquelle le jeune sorcie a pris le Poudlard Express pour se rendre à l'école pour la première fois. Les fans avaient l'habitude de se rassembler à la gare de King's Cross à Londres pour voir le tableau des départs de la gare fictive de Hogsmeade et entendre l'annonce à 11 heures de son départ du quai 9 ¾. Cependant, la Warner n'organise plus rien depuis 2023 en raison d'une surfréquentation importante, ce qui n'empêche pas le public de venir.

La série télévisée Harry Potter, qui mettra également en vedette John Lithgow et Nick Frost, sera diffusée en 2027.

