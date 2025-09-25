  1. Clients Privés
Son employé entre 2008 à 2018 Un styliste poursuit P. Diddy pour violence verbale, physique et sexuelle

Covermedia

25.9.2025 - 18:24

Deonte Nash a porté plainte contre Sean « Diddy » Combs. Le styliste dit avoir été «exploité» par la star pour laquelle il travaillait et avoir subi des violences verbales, physiques et sexuelles.

Sean Diddy Combs
Sean Diddy Combs

Covermedia

25.09.2025, 18:24

Deonte Nash traine P. Diddy en justice pour violence verbale, physique et sexuelle. Le styliste, qui a travaillé pour Sean « Diddy » Combs de 2008 à 2018, a déjà témoigné plusieurs jours lors du procès très médiatisé qui a condamné la star pour deux chefs d'accusation de transport en vue de se livrer à la prostitution. Le rappeur a été acquitté des accusations de racket et de trafic sexuel.

Dans une plainte déposée cette semaine auprès d'une cour supérieure de Californie, Deonte Nash affirme que Sean «Diddy» Combs lui a fait subir une série d'actes obscènes. Le styliste, qui avait 21 ans lorsqu'il a rejoint l'équipe du fondateur de Bad Boy Records, affirme qu'il a été «exploité, qu'il a souvent fait des heures supplémentaires et qu'il a été forcé d'habiller d'autres personnes du cercle personnel de Combs sans aucune compensation», ont déclaré ses avocats au magazine People.

Deonte Nash affirme dans sa plainte que le la star l'a plaqué contre une voiture et l'a «violemment étranglé» après avoir découvert que qu'il était sorti dîner avec sa petite amie, Casandra Ventura. P. Diddy et ses agents de sécurité auraient également «poursuivi» le styliste sur une autoroute à près de 160 km/h après qu'il l'a «violemment poussé» hors de l'appartement de Cassie Ventura lors d'un accès de colère. Après la course-poursuite présumée, Deonte Nash affirme qu'il a eu peur d'aller voir la police parce qu'il «croyait vraiment que ce serait une condamnation à mort».

