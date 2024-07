Une princesse annonce le divorce à son mari... sur Instagram!

Sheikha Mahra bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum a déclaré la fin de son mariage via un post sur son compte Instagram. Tollé aux Emirats arabes unis.

blue News Marc Schaller

Le message contient une déclaration sans équivoque: «Cher mari, je déclare par la présente notre divorce.»

La raison invoquée: son époux, l'entrepreneur Sheikh Mana bint Mohammed bin Rashid bin Mana Al Maktoum, serait «occupé avec d'autres compagnes».

«Je te divorce, je te divorce, et je te divorce» (sic), a poursuivi la fille de l'émir de Dubaï. Avant de conclure: «Prends soin de toi. Ton ex-femme.»

Dans son post, la princesse dubaïote fait référence à la pratique musulmane du «triple talaq», qui permet traditionnellement aux maris de divorcer rapidement de leurs épouses en prononçant trois fois «Je te divorce».

Toutefois, la répudiation par triple prononciation n'est pas valable dans ce cas précis, car selon le droit musulman, le droit de répudiation est réservé aux hommes, explique «Courrier International». Une épouse peut demander le divorce, mais elle ne peut pas en décider unilatéralement!

«Et bien qu’aux Émirats, le divorce soit régi par une loi positive, et non pas par le droit traditionnel musulman, en aucun cas la répudiation, à plus forte raison à l’initiative de l’épouse, n’est prévue», précise l'hebdomadaire français.

Onde de choc

Cette annonce a provoqué une onde de choc dans le pays. Le quotidien dubaïote Khaleej Times rapporte que la princesse «a choqué son public en annonçant son divorce sur les réseaux sociaux».

Le couple avait célébré son mariage en avril 2023, au cours d'une somptueuse cérémonie organisée au Dubaï World Trade Center.

Leur premier enfant est né il y a seulement deux mois. La princesse avait annoncé cette naissance par une publication Instagram, accompagnée du message énigmatique «Juste nous deux», laissant possiblement entrevoir des tensions au sein du couple.