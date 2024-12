Entre The Voice, les albums et les tournées, Vianney n'a pas eu beaucoup de temps pour offrir de vrais cadeaux à ses proches et le reconnaît. Mais cette année, comme il l'a confié à Lou Media, il a « grandi» et fait un effort!

Covermedia Covermedia

Pas facile de trouver le cadeau idéal pour chacun surtout quand, comme Vianney, on se laisse dépasser par son emploi du temps!

Le chanteur l'avoue lui-même, il n'a pas toujours été le plus attentionné des Pères Noël.

« Je me souviens d'une année, il y a avait une tournée et The Voice... C'était pourri ce que j'avais fait. C'était que des fameuses enveloppes avec les «bons pour» c'est vraiment quand tu n'as plus le temps du tout. Mais maintenant, je m'organise. J'ai grandi!» a-t-il confié à Lou Media.

Et il est ravi de confirmer que, cette année, il a su un peu mieux s'organiser pour que tout le monde ouvre autre chose qu'une carte cadeau sous le sapin. D'autant que le chanteur est devenu papa d'un petit Edgar en 2021 et est aussi beau-papa, comme il l'a si bien chanté. Alors, il n'a plus aucune excuse et, surtout, ne veut pas voir la déception dans le regard des plus petits.

« Je ne sais pas si Noël est plus magique en étant papa, parce que je suis papa (...) C'est vrai que de faire un cadeau à un petit enfant (...) c'est une belle responsabilité. Parce que tu sais que là, tu peux vraiment faire en sorte que le p'tit loup, il vrille d'un coup quand tu vois ce que tu lui as offert», a-t-il ajouté.

D'ailleurs, cette année, Vianney a même posé, pour Instagram, chapeau de Noël sur la tête, devant son sapin et... les nombreux cadeaux!