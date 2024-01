Victoria Beckham a dessiné la robe de mariée de son amie Mel B. L’ancienne Spice Girl l’a annoncé lors de l'émission Today with Hoda & Jenna.

Mel B a fait confiance à Victoria Beckham pour sa robe de mariée.

La chanteuse a révélé que son ancienne partenaire des Spice Girls avait dessiné et confectionné l'une des robes de son prochain mariage avec Rory McPhee. « Victoria a dessiné ma robe et celle de ma mère. J’en suis très honorée», a-t-elle déclaré lors de son passage à l'émission Today with Hoda & Jenna.

Cependant, la création de Victoria Beckham ne sera pas la seule robe portée lors du grand jour. Mel B en veut davantage. « Je ne pense pas qu'il soit juste de n'en avoir qu'une seule. Il faut en avoir autant que l'on veut, au moins trois, n'est-ce pas?» a-t-elle demandé aux animateurs de l’émission. « Une pour me marier. Et puis peut-être que je voudrai en changer», a-t-elle précisé.

« Je vais faire les choses correctement, dans les règles, à l'église», a indiqué la chanteuse. Le mariage aura lieu à la cathédrale Saint-Paul (connue aussi sous le nom de l’abbaye de Westminster) dans le courant de l'année. Habituellement réservée aux mariages des membres de la famille royale, la cathédrale l’est aussi pour les membres de l’Ordre de l’Empire britannique (MBE), ordre dont fait partie la Spice Girl, en remerciement de toutes les œuvres caritatives auxquelles elle participe.

La star de 48 ans a annoncé ses fiançailles avec le coiffeur Rory McPhee, 36 ans, en octobre 2022, après trois ans de relation. « Il y avait des pétales de rose partout, un feu de bois, un hôtel, avait-elle décrit à propos de cet événement. C'était très romantique. J'adore les fleurs.»

C’est le troisième mariage de Mel B, qui a été unie à Jimmy Gulzar de 1998 à 2000, et à Stephen Belafonte de 2007 à 2017.

Victoria Beckham a lancé sa propre marque de mode en 2008 et a habillé des célébrités telles que Megan Markle et a également confectionné la robe de mariée d'Eva Longoria en 2016. Sa marque défile à Paris pendant la Fashion Week.

Covermedia