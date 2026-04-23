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Déplacement inattendu Visite surprise: le prince Harry débarque à Kiev

Barman Nicolas

23.4.2026

Le prince Harry est arrivé jeudi à Kiev, ont indiqué un organisme gouvernemental et les chemins de fer ukrainiens, une nouvelle visite, non annoncée, qui vise à soutenir le pays en proie à l'invasion russe.

Agence France-Presse

23.04.2026, 09:45

23.04.2026, 13:48

Le Centre ukrainien pour la lutte contre la désinformation et les chemins de fer ont publié sur les réseaux sociaux une vidéo montrant le prince Harry à sa descente d'un train dans la capitale ukrainienne.

«Rappeler au monde ce contre quoi l'Ukraine se bat»

Selon des propos cités par le média britannique ITV, qui voyage avec lui, le prince Harry veut «rappeler aux gens chez nous et dans le reste du monde ce contre quoi l'Ukraine se bat».

Lors de cette visite de deux jours, il doit se rendre au Halo Trust, une organisation caritative de déminage qui était soutenue par sa mère, la princesse Diana, selon ITV.

Pas une première

Le fils cadet du roi Charles III s'est rendu à plusieurs reprises en Ukraine pour marquer son soutien aux soldats combattant l'invasion russe depuis février 2022, le conflit le plus meurtrier en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

En septembre 2025, il avait rencontré des anciens combattants et des hauts responsables ukrainiens. Il était accompagné d'une équipe de sa fondation, la Invictus Games Foundation, qu'il a fondée en 2014 pour soutenir des militaires blessés au combat par le biais de compétitions sportives.

En avril 2025, il s'était rendu rendu avec son épouse Meghan Markle dans un centre de réduction pour soldats blessés à Lviv (ouest).

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