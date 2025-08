Winona Ryder: «Il est venu me voir et m'a dit: 'Je vais détruire ta put* de vie'»

Winona Ryder a accusé un réalisateur, qu'elle n'a pas nommé, d'avoir eu un comportement inapproprié sur le plateau. L'actrice a affirmé à ELLE UK qu'il avait juré de « détruire (sa) vie» après qu'elle s'est plainte à la production.

Winona Ryder a affirmé qu'un réalisateur avait juré de « détruire (sa) vie» après qu'elle s'est plainte de son comportement inapproprié. Covermedia

La star de Heathers, qui joue depuis le milieu des années 1980, a parlé ouvertement de ses expériences en tant que jeune actrice à Hollywood.

Dans une récente interview accordée à ELLE UK, elle a raconté un incident impliquant un réalisateur qu'elle n'a pas nommé.

L'actrice de Beetlejuice a expliqué qu'elle avait informé les producteurs du film du comportement qu'elle jugeait inapproprié du réalisateur à son égard et leur avait demandé d'aborder la question avec lui, et que le cinéaste l'avait confrontée à ses affirmations sur le plateau le jour suivant.

« Le lendemain, j'avais une scène importante à jouer, a-t-elle déclaré. Il est venu me voir et m'a dit: «OK, si on essaie de faire comme ça, espèce de c***, je vais détruire ta putain de vie. D'accord? Alors, faisons comme ça». Et j'ai dû agir, putain».

Winona Ryder, 53 ans, a ensuite rappelé qu'elle n'avait parlé à personne de l'incident, pas même à son frère, qui travaillait sur le plateau à l'époque. « Et ce qui est le plus fou, c'est que mon frère travaillait comme assistant sur le film, et je ne lui ai même pas dit, et je ne me suis pas plainte», a-t-elle déclaré.

Alors qu'à cette époque, bien avant #Me Too, les abus étaient courants et les dénonciations rares et dangereuses, Winona Ryder ne s'est pas bien rendu compte de ce que cela impliquait. L'actrice a confié qu'elle n'a saisi la gravité de cette confrontation que lorsqu'elle a raconté l'histoire à ses partenaires de Beetlejuice, Jenna Ortega, Michael Keaton et Catherine O'Hara, en 2023.

« J'étais en train de raconter cette histoire comme si elle était drôle, dit-elle. Puis j'ai regardé le visage de Jenna et j'ai imaginé que cela lui arrivait. Ce n'est qu'à ce moment-là que je me suis dit: «Oh mon Dieu, c'était grave».»