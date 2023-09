Yvan Attal en a un peu marre! Invité par Clique, sur Canal+, ce mardi (26 sept. 23), le comédien a révélé que ça le « saoule totalement» qu’on lui parle en permanence de Serge Gainsbourg.

Être « fils de» ne doit pas être simple, mais à en croire Yvan Attal, être « gendre de» n'est pas mieux! Covermedia

Être « fils de» ne doit pas être simple, mais à en croire Yvan Attal, être « gendre de» n'est pas mieux!

Interrogé par Clique, le réalisateur, qui joue en ce moment la pièce Vidéo Club au théâtre Antoine à Paris, a révélé qu’il en avait marre qu’on lui parle en permanence de Serge Gainsbourg, le défunt père de sa compagne et mère de ses enfants, Charlotte Gainsbourg.

« Le nombre de fois qu'on m'arrête pour me parler de Gainsbourg ou de Birkin ou même le nombre de fois qu'on m'appelle Monsieur Gainsbourg. Ça me saoule totalement», a-t-il expliqué.

En revanche, il est admiratif et « bouleversé» par le travail de Charlotte Gainsbourg pour transformer l’hôtel particulier de son père en musée. « Ça m'a terriblement ému, bouleversé, alors que j'avais eu l'occasion de visiter déjà cette maison plusieurs fois, d'être rentré avec elle mais là elle a fait quelque chose de très particulier parce que déjà on rentre seul», dévoile-t-il.

Et de conclure sur son respect des parents de Charlotte Gainsbourg: « J'écoutais énormément mes deux beaux-parents avant d'être avec Charlotte, j'aimais beaucoup Gainsbourg. Evidemment, je ne l'écoute plus depuis que je suis avec elle parce que ce n'était pas possible d'écouter Gainsbourg à la maison, mais oui j'étais fan».

Covermedia