Benedict Cumberbatch se soucie de l'environnement, même dans le cadre de sa profession. L'acteur britannique a énumér, au micro du podcast Ruthie's Table 4, le «gaspillage» qu'il a constaté sur des plateaux de tournage.

Benedict Cumberbatch a reproché à l'industrie cinématographique de faire « trop de gaspillage». La star de Sherlock a cité pour exemple la quantité de nourriture qu'il avait dû ingurgiter pour incarner le Doctor Strange de Marvel, un rôle qu'il occupe depuis 2016. Pendant que l'acteur de 49 ans se préparait pour ce personnage, un chef cuisinier personnel supervisait son régime de cinq repas par jour.

« Je trouve ça horrible de manger au-delà de son appétit», a-t-il confié au souvenir de cette époque dans un épisode récent du podcast Ruthie's Table 4. « Pour en revenir à la responsabilité, à l'ingéniosité et à la durabilité, je me demande ce que je fais. Je pourrais nourrir une famille avec ce que je mange.»

En plus de ses repas, le comédien devait grignoter des œufs durs, des crackers au beurre d'amande et du fromage. «C'est une industrie qui gaspille énormément», a-t-il songé au sujet du cinéma. «Pensez aux décors qui ne sont pas recyclés, aux transports, à la nourriture, au logement, mais aussi à la lumière et à l'énergie.»

Après cette expérience, l'acteur s'est dit qu'il essaierait de faire des choix plus durables sur les plateaux de tournage, notamment en négociant l'interdiction de plastiques à usage unique. « Vous n'avez pas besoin de donner des bouteilles en plastique à l'équipe. Si vous êtes au milieu d'un désert et que vous ne pouvez pas vous procurer de bouteilles en verre, c'est normal. Mais nous sommes au XXIe siècle», a proposé Benedict Cumberbatch.