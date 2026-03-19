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Musique Baby Volcano récompensée aux Swiss Music Awards

ATS

19.3.2026 - 23:51

Baby Volcano, alias Lorena Stadelmann, a reçu le prix de meilleure performance scénique romande jeudi soir aux Swiss Music Awards. L'artiste helvético-guatémaltèque allie le rap et le hip hop avec des rythmes latino-électroniques et dans des mises en scène punk.

Baby Volcano, alias Lorena Stadelmann, a reçu le prix de meilleure performance scénique romande (archives).
Baby Volcano, alias Lorena Stadelmann, a reçu le prix de meilleure performance scénique romande (archives).
ATS

Keystone-SDA

19.03.2026, 23:51

20.03.2026, 07:24

Après ses prestations récentes au Théâtre de Vidy, à Lausanne, la jeune femme se produit du 26 au 28 mars au Pavillon ADC à Genève. Entre deux, elle a reçu le prix de Best Act Romandie aux Swiss Music Awards, jeudi soir à Zurich.

Parmi les autres lauréats, la Fribourgeoise Zoë Më a obtenu la récompense de la meilleure percée. Elle avait représenté la Suisse au concours Eurovision de la chanson avec «Voyage».

Vainqueur de quatre trophées, le groupe de rock pop lucernois Hecht est le grand vainqueur de la soirée. Il rafle les prix de meilleur groupe, meilleur concert et meilleur artiste en streaming, ainsi que de meilleur tube avec «Mon Amour». Le trophée de la meilleure performance scénique nationale en solo est revenu au Bernois Trauffer, alors que Nina Valotti a, elle, décroché celui du meilleur jeune talent de la radio alémanique SRF 3.

Miss C-Line a été consacrée meilleure artiste et Jule X meilleur espoir artistique dans les médias sociaux. Au niveau international, Alex Warren a raflé à la fois les récompenses du meilleur tube, de la meilleure percée et de la meilleure performance scénique en solo. Rosé & Bruno Mars sont le meilleur groupe international de cette édition 2026.

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