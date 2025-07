Brandi Carlile était à l'affiche du Montreux Jazz Festival ce dimanche 6 juillet, sur la scène du casino. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la chanteuse américaine a su mettre tout le monde dans sa poche, créant une connivence rare avec le public. Avec, en prime, une voix unique.

La chanteuse américaine Brandi Carlile se produit sur la scène du Casino lors du 59e Montreux Jazz Festival (MJF), à Montreux, en Suisse, le dimanche 6 juillet 2025. (KEYSTONE/Valentin Flauraud) KEYSTONE

Elle raconte des anecdotes, elle se marre, elle parle de ses filles Evangeline, 11 ans, et Elijah, 7 ans, «qui ont mangé des escargots pour la première fois aujourd'hui et qui ont aimé ça»... Pour un peu, on se croirait avec une vieille copine. De celles qui ont toujours un truc intéressant ou rigolo à raconter et avec qui on ne s'ennuie jamais en soirée.

C'est l'un des atouts de Brandi Carlile. Avec son sourire mutin, elle donne l'impression à chaque individu du public qu'elle s'adresse à lui personnellement. La complicité s'installe instantanément.

Mais bien sûr, ça ne suffit pas. Brandi Carlile, c'est aussi et surtout une voix. Un «truc de fou», cette voix, se dit-on en haussant les sourcils durant la performance. Profonde, puissante, cassée, tantôt grave, tantôt aigüe: elle la maîtrise à la perfection. Il y a même des moments où les vocalises de l'Américaine ressemblent au son d'une guitare électrique! C'est démentiel, époustouflant.

Et puis il y a les chansons.

Dans le répertoire teinté folk rock de Brandi Carlile, il y a une petite pépite. Une chanson vieille de 18 ans, désormais son tube le plus connu, qui avait un peu de mal à démarrer au début, mais «qui a tout de suite marché en Suisse», souligne l'artiste. Avant de confier: «C'est sûr, elle était faite pour vous» -toujours cette proximité avec le public- clin d'oeil aux paroles «I was made for you», dans «The Story». Emotion. Cette chanson a marqué les fans de la série «Grey's Anatomy». Toute une génération.

Avec Brandi Carlile, on a parfois l'impression de sentir l'odeur des chevaux galopant dans la poussière des plaines américaines et l'instant d'après, on se retrouve à virevolter avec les anges, sous le regard bienveillant d'Elton John, l'idole absolue de la chanteuse, qui a eu le bonheur de travailler avec lui pour pondre «Who Believes in Angels».

Non, on ne s'est pas ennuyé une seconde. C'était la première fois que Brandi Carlile se produisait à Montreux. Mais pourvu que ce ne soit pas la dernière. Parce que, comme avec les vieilles copines, on espère la revoir bientôt!