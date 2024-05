Grosse déception à Marseille, samedi: Bruce Springsteen a dû annuler son concert et d'autres shows sont concernés. Le Boss a reçu un avis médical l'invitant à reposer sa voix pour quelques jours, a annoncé un communiqué du groupe.

Bruce Springsteen

Covermedia

Bruce Springsteen a reporté plusieurs dates de sa tournée européenne en raison de problèmes vocaux.

Le Boss a reporté un spectacle prévu à Marseille (France), à l'Orange Vélodrome, samedi soir, quelques heures avant de monter sur scène. Puis il a dû se rendre à l'évidence et a suspendu sa tournée jusqu'au 12 juin. Des concerts à Prague et à Milan font également partie des spectacles concernés.

« Suite au report du concert d'hier à Marseille en raison de problèmes vocaux, des examens et des consultations supplémentaires ont conduit les médecins à déterminer que Bruce ne devrait pas se produire au cours des dix prochains jours», a déclaré le E Street Band dans un communiqué publié dimanche. « En conséquence, des reports supplémentaires sont nécessaires pour le concert de Letnany à Prague (initialement prévu le 28 mai) et le stade San Siro à Milan (initialement prévu les 1er et 3 juin). De nouvelles dates pour ces spectacles seront annoncées prochainement. Les personnes souhaitant un remboursement pourront l'obtenir auprès de leur point d'achat initial».

Le communiqué ajoute que le rocker de Born to Run « récupère bien» de son extinction de voix. Bruce Springsteen et son groupe reprendront leur tournée le 12 juin à Madrid.

Covermedia