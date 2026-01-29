Dimanche, le monde de la musique aura les yeux rivés sur Los Angeles - et la Suisse vibrera avec eux : Une artiste suisse est nominée dans l'une des quatre principales catégories des Grammy Awards. Qui d'autre a des chances et comment fonctionne la remise des prix?

Que sont les Grammys en réalité ?

Les Grammy Awards sont les récompenses musicales les plus importantes pour les créateurs de musique. Ils ont lieu cette année pour la 68e fois et sont décernés dimanche soir à Los Angeles (en Suisse, dans la nuit de dimanche à lundi, à 2 heures du matin). L'événement sera présenté par l'animateur de late night Trever Noah.

Qui décide, qui est nominé et qui gagne ?

Les Awards sont décernés par la Recording Academy des Etats-Unis. Elle se compose de plusieurs milliers de membres - dont des chanteurs, des producteurs, des auteurs-compositeurs, des techniciens et d'autres professionnels du secteur.

Dans un premier temps, les labels, les artistes ou leurs représentants soumettent des chansons et des albums pour qu'ils soient pris en compte. Les chansons ou les albums publiés entre le 31 août 2024 et le 30 août 2025 peuvent être soumis.

Les membres de la Recording Academy décident ensuite des nominations et, plus tard, des gagnants des différentes catégories lors de plusieurs tours de vote. Dans les catégories les plus importantes, tous les membres ayant le droit de vote votent, dans les catégories spécialisées, seuls les experts des domaines concernés votent.

Combien y a-t-il de catégories et lesquelles ?

Il existe au total 95 catégories de Grammy Awards dans lesquelles les musiciens peuvent être nominés. Elles vont des prix de genre comme «Best Pop Solo Performance» ou «Best Orchestral Performance» à des catégories plus inhabituelles comme «Best Album Notes», qui récompense le texte accompagnant un album.

Cette année, les Grammys seront décernés pour la première fois dans les catégories «Traditional Country Album» et «Best Album Cover».

Ce sont surtout les quatre catégories principales qui retiennent l'attention : «Album of the Year», «Song of the Year», «Record of the Year» et «Best New Artist».

«Song of the Year» et «Record of the Year» ont certes une consonance similaire - et les nominés se recoupent souvent. La différence réside toutefois dans l'identité des lauréats: alors que la «Song of the Year» honore les auteurs-compositeurs, le «Record of the Year» récompense les artistes et les producteurs.

Qui est nominé cette année ?

Le rappeur Kendrick Lamar est nominé dans pas moins de neuf catégories, ce qui le place en tête de la liste des nominations. La reine de la pop Lady Gaga et le producteur Jack Antonoff sont nominés sept fois. Bad Bunny, l'acteur du Superbowl, et Sabrina Carpenter, la starlette de la pop, ont chacun six nominations.

L'«Album de l'année» devrait surtout se jouer entre Bad Bunny ("Debí Tirar Más Fotos"), Kendrick Lamar ("GNX") et Lady Gaga ("Mayhem"). Ils ont tous été nominés à plusieurs reprises dans cette catégorie, mais ne l'ont encore jamais remportée.

La «Chanson de l'année» pourrait être attribuée à une chanson de K-pop. «Golden», du trio K-pop fictif Huntr/x de la série de Neftlix «KPop Demon Hunters», a déjà remporté un Golden Globe et est également nominée pour un Oscar. La chanson est en concurrence, entre autres, avec «Anxiety» de Doechii, «Wildflower» de Billie Eilish et «Apt.» de Bruno Mars. Eilish et Mars pourraient tous deux devenir la toute première personne à remporter le Grammy pour la troisième fois.

La catégorie «Best New Artist» appartient aux femmes. Neuf des dix derniers gagnants étaient des femmes. Néanmoins, des hommes comme Alex Warren ou Sombr ont fait leur entrée dans la liste cette année, complétés par Lola Young, Addison Rae et Olivia Dean, entre autres.

Une Suissesse a également des chances de se voir attribuer un Grammy, ce qui fait d'elle la première personne de Suisse à pouvoir remporter un Grammy dans une catégorie principale. La Lucernoise Meret Manon Bannerman, âgée de 23 ans, fait partie du groupe de K-pop Katseye, qui est nominé dans la catégorie «Best New Artist».

Dans les catégories principales, le nouvel album de Lordes «Virgin» et «The Secret of Us» de Gracie Abram ne sont pas nominés. Benson Boone, qui faisait des backflips sur scène l'année dernière, repart lui aussi bredouille cette année, tout comme «Ordinary» d'Alex Warren, qui n'a guère épargné d'oreilles cette année.

Des Suisses ont-ils déjà gagné ?

Oui, des créateurs de musique suisses ont déjà remporté plusieurs Grammy Awards - mais pas encore dans l'une des quatre catégories principales.

Parmi les gagnants les plus connus, on trouve le musicien zurichois Andreas Vollenweider, qui a été nominé à plusieurs reprises et a remporté un Grammy en 1987. Son album «Down to the Moon» a été récompensé dans la catégorie «Best New Age Album».

Un autre lauréat suisse des Grammy Awards est l'ingénieur du son argovien Reto Peter, qui a été récompensé en 2023 dans la catégorie «Best Children's Music Album».

En outre, la violoniste bernoise Patricia Kopatchinskaja a remporté un Grammy en 2018 dans la catégorie «Best Chamber Music/Small Ensemble Performance». La chanteuse vaudoise Marina Viotti a été récompensée en 2025 dans la catégorie «Best Metal Performance».

Qui sont les gagnants des dernières années ?

Ces dernières années, les Grammy Awards ont surtout été marqués par quelques grands noms. Taylor Swift a connu un succès particulier, remportant plusieurs fois les catégories principales et devenant la toute première artiste à remporter quatre fois le Grammy pour l'«Album de l'année».

Beyoncé, qui a remporté entre-temps 35 prix, soit le plus grand nombre de Grammys de tous les temps, et Billie Eilish, qui a remporté plusieurs catégories principales dès son plus jeune âge, ont également été régulièrement récompensés.

Parmi les gagnants marquants de ces dernières années, on compte en outre des artistes comme Adele, Harry Styles, Jon Batiste ou Bruno Mars, qui ont connu un grand succès tant sur le plan commercial qu'auprès de la «Recording Academy».

Y a-t-il aussi des critiques ?

Malgré leur prestige, les Grammy Awards font régulièrement l'objet de critiques. On reproche régulièrement à la «Recording Academy» de manquer de diversité, de privilégier les artistes à succès commercial ou de désavantager certains genres. Parallèlement, les Grammys sont toujours considérés comme le prix le plus important de la branche - précisément parce que ce n'est pas le public qui décide, mais des spécialistes de l'industrie musicale.

Aperçu des nominations dans les catégories principales

"Record Of The Year" "DtMF" - Bad Bunny

"Manchild" - Sabrina Carpenter

"Anxiety" - Doechii

"WILDFLOWER" - Billie Eilish

"Abracadabra" - Lady Gaga

"Luther" - Kendrick Lamar et SZA

"The Subway" - Chappell Roan

"APT" - ROSÉ et Bruno Mars Montre plus

"Album Of The Year" "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" - Bad Bunny

"SWAG" - Justin Bieber

"Man's Best Friend" - Sabrina Carpenter

"Let God Sort Em OutClipse" - Pusha T & Malice

"MAYHEM" - Lady Gaga

"GNX" - Kendrick Lamar

"MUTT" - Leon Thomas

"CHROMAKOPIA" - Tyler, The Creator Montre plus

"Song Of The Year" "Abracadabra" - Lady Gaga

"Anxiety" - Doechii

"APT" - ROSÉ et Bruno Mars

"DtMF" - Bad Bunny

"Golden - From KPop Demon Hunters" - HUNTR/X

"Luther" - Kendrick Lamar et SZA

"Manchild" - Sabrina Carpenter

"WILDFLOWER" - Billie Eilish Montre plus