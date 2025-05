Céline Dion à Bâle : découvrez pourquoi ce grand moment n'a pas eu lieu

Jusqu'à la dernière minute, les fans ont espéré le retour de Céline Dion au concours de l’Eurovision mais le grand moment tant attendu n'a pas eu lieu.

Les rumeurs allaient bon train, mais les fans ont finalement dû renoncer à une apparition de la méga-star Céline Dion. Jens Büttner/dpa

Samuel Walder / trad. Samuel Walder

La scène était prête, les attentes élevées mais au final, le grand moment n'a pas eu lieu : Céline Dion, l'ancienne gagnante de l'Eurovision et star planétaire, ne s'est pas produite lors de la soirée finale du concours de l’Eurovision de la chanson (ESC) à Bâle. Et ce, malgré les rumeurs qui ont circulé peu avant le spectacle.

Reto Peritz, co-directeur de projet global de l'ESC, a confirmé à la radio SRF 1 que des contacts personnels avaient été pris avec la chanteuse canadienne jusqu'à la veille de la finale. Mais ensuite, la désillusion : «Elle n'était pas dans la salle», a déclaré Peritz. Ce dernier n'a pas précisé si elle se trouvait même à Bâle.

Edi Estermann, Head of Communication de l'ESC, a lui aussi souligné que jusqu'au dernier moment, deux scénarios étaient ouverts. «Cela aurait été génial de l'avoir. Mais c'était sa décision de ne pas venir». Finalement, «comme les fans», on n'a suivi le déroulement des informations que par les médias. «Nous avons aussi été étonnés par les nombreux articles de presse, parfois sur des choses dont nous n'étions pas nous-mêmes au courant», ajoute Reto Peritz au sujet des nombreuses spéculations qui ont circulé autour de la diva canadienne.

Observations, spéculations - et un moment télévisé raté

Des rumeurs selon lesquelles Céline Dion aurait été aperçue à Bâle ont été diffusées peu avant le début du spectacle. Jean-Marc Richard, commentateur de l'ESC pour la Suisse romande, a déclaré à la RTS : «Oui, Céline Dion est à Bâle. Il n'est toutefois pas certain qu'elle se produise.» Des changements internes dans le déroulement de la production télévisuelle ont en outre jeté de l'huile sur le feu.

Pourtant, il avait longtemps semblé possible que la chanteuse pourrait au moins apparaître avec un salut vidéo. Pendant les répétitions, ce message était encore visible mais, lors de la finale, l’écran est soudainement resté vide.

Un come-back qui n'a jamais eu lieu

Pour de nombreux fans, cela aurait été un come-back émotionnel : Céline Dion sur la scène de l'ESC, plus de 35 ans après sa victoire pour la Suisse. Cela aurait été sa première apparition sur scène depuis les Jeux olympiques de 2024 à Paris. Mais elle souffre depuis 2022 du syndrome de la personne raide, une maladie neurologique rare qui s'accompagne de fortes crampes musculaires et de raideur. Une représentation n'aurait donc été possible que si sa forme du jour était stable.

Peritz précise : «Nous avons tout essayé pour que cela soit possible. Mais la santé passe avant tout». Estermann a également confirmé les hauts et les bas permanents de l’état physique de la chanteuse. Il a également souligné que la santé était plus importante. L'espoir de voir Céline Dion en terres rhénanes était donc bien présent jusqu'à la fin du show. Malheureusement, la scène est restée vide, et avec elle, une place dans le cœur de nombreux fans de l'ESC.

Archive sur l’Eurovision