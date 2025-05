Sur Europe 1, l'animateur sulfureux s'est montré fidèle à lui-même en critiquant vertement le concours Eurovision, dont la finale a eu lieu à Bâle ce 17 mai.

Cyril Hanouna tacle l'Eurovision: «Franchement, c'était nul à chier» Une fois de plus, Cyril Hanouna ne mâche pas ses mot. Sur Europe 1, il a sévèrement jugé le concours Eurovision, qui s'est déroulé à Bâle le 17 mai. 20.05.2025

Rédaction blue News Valérie Passello

Dans l'émission «On marche sur la tête», sur «Europe 1», Cyril Hanouna n'a pas mâché ses mots à propos du concours Eurovision. Pour lui, c'est une «grande farce», devenue «politisée», alors que l'événement est censé être «joyeux et festif».

«On s'en fiche complètement de savoir qui va gagner l'Eurovision, ça ne va pas changer la face du monde. Ce qui me dérange, c’est que c'est devenu politique, y’a plus de plaisir. Même les votes des jurys, c’est n’importe quoi maintenant; c'est des règlements de comptes, c'est devenu insupportable», juge-t-il notamment. Et l'animateur de déclarer: «On ne va pas se mentir. Non, moi, je dis la vérité, j'en ai marre des mecs qui ne disent rien sur les autres radios».

Tout le monde en prend pour son grade

Quant au vainqueur, l'Autrichien JJ, Cyril Hanouna ne l'a pas épargné non plus: «Franchement, c'était nul à chier», lâche-t-il. Demandant au technicien de passer un extrait de la chanson gagnante, il ne cesse de la descendre: «Qu'est-ce que c'est chiant», «Je m'emmerde», «Rho là là», «Tu vois bien que c'est une chanson pour dépressifs»...

S'il épargne Louane, qu'il «adore», dit-il, Cyril Hanouna estime néanmoins que sa chanson n'«avait aucune chance», car pour lui, la première version de «Maman» était plus forte que celle écrite pour le concours, qui s'est tenu en Suisse, après la victoire de Nemo l'an dernier.

Très en verve, il s'en prend ensuite à la responsable de la délégation française à l'Eurovision, Alexandra Redde-Amiel: «Elle veut qu'on la voie plus que l'artiste, elle est insupportable. Il faut qu'on lui dise que personne n'en a rien à carrer d'elle. Choisir le talent, elle n'a que ça à faire dans l'année. Elle n'a pas dû bosser beaucoup cette année».

Enfin, l'animateur va frapper jusqu'au plus haut de l'Etat: «À cause de notre président, plus personne ne peut nous blairer. Les mecs, ils votent pour un pays, vous voyez bien que c'est politique. Alors personne ne nous donne des points».