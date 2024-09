Damiano David, chanteur du groupe italien Måneskin qui a remporté l'Eurovision 2021, a sorti vendredi son premier titre solo. Cet événement suscite des inquiétudes parmi les fans sur la survie du quatuor.

Damiano David (à droite) avait assuré le 11 septembre que ce projet solo, prélude à un album, n'était qu'une parenthèse et que Måneskin continuerait à vivre (archives). KEYSTONE

ATS

Disponible sur plusieurs plateformes, «Silverlines» est le fruit de la collaboration du chanteur avec les artistes américains Sarah Hudson et Ferras, et le rappeur et producteur britannique Labrinth.

Damiano David, dont les performances sur scène et les nuits festives avec la bassiste Victoria De Angelis ont nourri la réputation sulfureuse du groupe, semble confier dans ce titre mélancolique être entré dans une période plus assagie de sa vie. «Je ne me sens plus triste/Le calme après la tempête/La paix m'appartient», chante-t-il.

«Cette chanson est très spéciale pour moi», a-t-il expliqué vendredi dans les colonnes du quotidien italien La Stampa. «Je l'ai naturellement choisie comme début de ce nouveau chapitre de ma vie artistique et j'espère sincèrement que les gens sont prêts à faire ce voyage avec moi», a-t-il ajouté.

Devant Gjon's Tears

Il avait assuré le 11 septembre que ce projet solo, prélude à un album, n'était qu'une parenthèse et que Måneskin continuerait à vivre. «Une chose est certaine, le groupe continuera à faire des disques ensemble, nous nous entendons très bien, et mon disque en solo ne mettra pas un terme à notre activité en tant groupe», avait-il dit.

Måneskin a gagné le concours Eurovision en 2021, alors que le Suisse Gjon's Tears se classait troisième. Son chanteur en est le membre le plus connu avec plus de cinq millions d'abonnés sur Instagram.

Les trois autres membres participent également à des projets en solo. Victoria De Angelis a notamment joué dans un morceau de Duran Duran, le guitariste Thomas Raggi a participé à des concerts avec d'autres artistes et le batteur Ethan Torchio a composé la musique d'un documentaire, selon La Stampa.

ATS