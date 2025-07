Le 18 juillet, quelque chose a brûlé sur la Scène du Casino. Un feu venu de Buenos Aires, porté par deux esprits indomptables. Ca7riel & Paco Amoroso, ce tandem aussi imprévisible qu’inséparable, a fait chavirer Montreux.

Ce 18 juillet, sur la Scène du Casino, le duo argentin a offert bien plus qu’un concert : une déflagration musicale, un manifeste d’audace et de liberté. ©MJF

Assis sur leur chaise tournante, Ca7riel – créature scénique incontrôlable – fusionne avec son instrument, pendant que Paco Amoroso – regard magnétique – balance son flow entre ironie, rage et poésie. On passe de la transe à la tendresse, de l’intime au furieux. Montreux est suspendu.

On les avait découverts dans un registre plus intimiste, mais lumineux, lors de leur passage au Tiny Desk de NPR. À Montreux, ils ont offert une autre version d’eux-mêmes : plus frontale, plus charnelle, plus fiévreuse. Un chemin chaotique, fait de guitare jazzy, de beats trap, de rock psychédélique et d’énergie brute, a littéralement embrasé la salle.

Sans laisser une seconde de répit, ils enchaînent un répertoire teinté de « Baby Gangsta », « La que puede, puede », « El Único », quittant leurs sièges pour mieux électriser la scène, transformée en une « papota » hallucinée.

Leur complicité n’est pas feinte : elle est organique, presque fraternelle. Leur groove est contagieux, leur discours résolument moderne. Ils parlent d’amour, de violence, de chaos urbain, mais aussi de lumière, de renaissance. Et tout cela se ressent, se vit, dans chaque vibration de la salle.

Montreux, ce 18 juillet, a accueilli un rituel sauvage et lumineux, une performance libre avec une interaction géniale avec le public. Un public jeune, curieux, métissé, largement latino, qui a répondu présent – happé par une fresque musicale fraîche et indocile, impossible à ignorer.