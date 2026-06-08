ConcoursGagne des billets pour le concert de Raye à Montreux
Vania Spescha
8.6.2026
Elle a écrit des chansons pour des artistes comme Beyoncé et Rita Ora avant de conquérir les plus grandes scènes du monde. Aujourd'hui, RAYE, la chanteuse britannique aux racines suisses, revient au Montreux Jazz Festival – et tu peux assister à son concert en direct.
Redaktion blue News
08.06.2026, 13:04
Vania Spescha
Pas le temps ? blue News résume pour toi
RAYE ouvrira la 60e édition du Montreux Jazz Festival.
La chanteuse britannique présentera un spectacle unique avec plusieurs invités spéciaux.
blue News te fait gagner deux billets pour cette soirée exceptionnelle.
L'artiste compte parmi les voix les plus passionnantes de sa génération. Avec deux Brit Awards, une nomination aux Grammy Awards et son dernier album «This Music May Contain Hope», RAYE s'est imposée comme l'une des artistes les plus en vue de la scène musicale actuelle.
Une soirée unique à Montreux
Pour l'ouverture de la 60e édition du Montreux Jazz Festival, le 3 juillet, RAYE présentera un spectacle exclusif entourée de plusieurs invités spéciaux. Pour l'occasion, l'Auditorium Stravinski sera entièrement repensé avec une configuration scénique inédite.
Mêlant pop, R&B, soul et jazz, l'artiste britannique promet une soirée riche en émotions et en moments musicaux mémorables. Il s'agira déjà de sa troisième participation au Montreux Jazz Festival, un rendez-vous qui occupe une place particulière dans son parcours.
Tu aimerais assister à cette soirée exceptionnelle? blue News te fait gagner deux billets pour ce concert d'ouverture exclusif du Montreux Jazz Festival 2026.
Remplis le formulaire de participation ci-dessous et, avec un peu de chance, tu feras bientôt partie des heureux gagnants.
La date limite de participation est fixée au 30 juin à 23 h 59.
La date limite de participation est fixée au 30 juin à 23 h 59.
La date limite de participation est fixée au 30 juin à 23 h 59. Les gagnant(e)s seront informés personnellement.
La participation au concours est gratuite et sans obligation d'achat. Toute personne physique de plus de 18 ans résidant en Suisse peut participer. Une seule participation par personne est autorisée. Les collaborateurs du groupe Swisscom, du groupe blue Entertainment, de blue Entertainment SA, les concessionnaires et agents de blue Entertainment SA ainsi que leurs proches, de même que tous les partenaires liés au concours ne sont pas autorisés à participer. blue Entertainment SA se réserve le droit d'exclure du concours des participants sans se justifier. Les gagnants seront informés par écrit ou par téléphone et autorisent ainsi la mention de leur nom en relation avec le concours dans des publications et sur des sites Internet du groupe blue Entertainment. Le participant autorise l'enregistrement, le traitement et l'utilisation de ses données personnelles à des fins de publicité et de marketing du groupe blue Entertainment. blue Entertainment SA s'engage à traiter avec soin les données obtenues dans le cadre du concours, et à les gérer en respectant les dispositions de la loi sur la protection des données. Aucune correspondance ne sera échangée sur le concours. Tout recours juridique est exclu. Le paiement en espèces ou un échange des prix du concours ne sont pas possibles.