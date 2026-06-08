Elle a écrit des chansons pour des artistes comme Beyoncé et Rita Ora avant de conquérir les plus grandes scènes du monde. Aujourd'hui, RAYE, la chanteuse britannique aux racines suisses, revient au Montreux Jazz Festival – et tu peux assister à son concert en direct.

Raye Alex Cropper/Cover Images

Redaktion blue News Vania Spescha

Pas le temps ? blue News résume pour toi RAYE ouvrira la 60e édition du Montreux Jazz Festival.

La chanteuse britannique présentera un spectacle unique avec plusieurs invités spéciaux.

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L'artiste compte parmi les voix les plus passionnantes de sa génération. Avec deux Brit Awards, une nomination aux Grammy Awards et son dernier album «This Music May Contain Hope», RAYE s'est imposée comme l'une des artistes les plus en vue de la scène musicale actuelle.

Une soirée unique à Montreux

Pour l'ouverture de la 60e édition du Montreux Jazz Festival, le 3 juillet, RAYE présentera un spectacle exclusif entourée de plusieurs invités spéciaux. Pour l'occasion, l'Auditorium Stravinski sera entièrement repensé avec une configuration scénique inédite.

Mêlant pop, R&B, soul et jazz, l'artiste britannique promet une soirée riche en émotions et en moments musicaux mémorables. Il s'agira déjà de sa troisième participation au Montreux Jazz Festival, un rendez-vous qui occupe une place particulière dans son parcours.

Tu aimerais assister à cette soirée exceptionnelle? blue News te fait gagner deux billets pour ce concert d'ouverture exclusif du Montreux Jazz Festival 2026.

Remplis le formulaire de participation ci-dessous et, avec un peu de chance, tu feras bientôt partie des heureux gagnants.

La date limite de participation est fixée au 30 juin à 23 h 59.

Civilité* – Aucun – Monsieur Madame Aucune indication Prénom* Nom* NPA* Lieu* Adresse e-mail* Téléphone portable Date de naissance* En envoyant le formulaire, tu acceptes les conditions de participation.



La date limite de participation est fixée au 30 juin à 23 h 59.